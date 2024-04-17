Fransa, Azerbaycan Büyükelçisini geri çağırdı - Son Dakika
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Politika

Fransa, Azerbaycan Büyükelçisini geri çağırdı

Fransa'nın Azerbaycan Büyükelçisi Ann Buayo'nun istişarelerde bulunulması için Paris'e geri çağrıldığı bildirildi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın eylemlerinin barışa hizmet etmediğini belirtti. Fransa tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın tek taraflı eylemleri nedeniyle Büyükelçinin geri çağrıldığı kaydedildi. Macron, Azerbaycan'ın niyetlerinin açıklığa kavuşturulmasını talep etti.

17.04.2024 13:04
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Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın Azerbaycan Büyükelçisi Ann Buayo'nun istişarelerde bulunulması için Fransa'nın başkenti Paris'e geri çağrıldığını bildirdi. Fransa'nın adımın ardından açıklama yapan Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Fransa'nın Azerbaycan'daki Büyükelçisi Ann Buayo'nu geri çağrılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, " Ermenistan'ı kapsamlı bir şekilde silahlandıran ve bölgede militarizmi teşvik eden Fransa'nın eylemlerinin barışa hizmet etmediği gün gibi ortadadır" dedi.

Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın Azerbaycan Büyükelçisi Ann Buayo'nun istişarelerde bulunulması için Fransa'nın başkenti Paris'e geri çağrıldığını açıkladı. Fransa tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın son aylarda iki ülke arasındaki ilişkilere zarar veren "tek taraflı eylemleri sürdürmesi" nedeniyle Fransız Büyükelçisinin Paris'e çağrıldığı kaydedildi. Paris'e dönen Büyükelçi Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından kabul edildi. Macron, görüşmede Azerbaycan'ın eylemlerinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek Azerbaycan'ın niyetlerinin açıklığa kavuşturulmasını talep etti.

Fransa'nın Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine olan desteğin vurgulandığı Dışişleri açıklamasında, normalleşmenin uluslararası hukuka ve her iki ülkenin toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde olduğunu ve her iki ülke ile bölge geneline fayda sağlayacağı belirtti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Fransa'nın Azerbaycan Büyükelçisi Ann Buayo'nu geri çağrılması ve Fransa'nın Azerbaycan ile ilgili iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Fransa'nın Azerbaycan'a karşı attığı adımlara ve karalama kampanyalarına rağmen Azerbaycan'ın dialoga her zaman açık olduğunu belirten Hacızade, "Azerbaycan'ın 2020'de verdiği 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra, Fransa'nın ülkemize karşı yaptığı karalama kampanyaları ortadadır. Fransız yetkililer, Azerbaycan'ı tek taraflı hareket etmekle suçlarken, Azerbaycan ise Ermenistan'ın yıkıcı faaliyetlerine karşı bir yanıt olarak adımlar atmıştır. Her ne kadar ülkemize yönelik karalama kampanyaları olsa da, Azerbaycan diyalog kapılarını her zaman açık tutmuştur" dedi.

"Azerbaycan ve Ermenistan ilişkilerini de etkiliyor"

Fransa'nın Azerbaycan-Ermenistan arasındaki barış sürecini de etkilediğini belirten Hacızade, "Fransa, özellikle son 3,5 yılda attığı adımlarla, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi çabalarını ciddi şekilde sorgulatmıştır. Fransız yetkililerin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası platformlarda Azerbaycan'a karşı sunduğu belgeler, ülkenin tarafsız arabuluculuk iddialarının geçersiz olduğunu kanıtlamıştır. Ayrıca, Ermenistan'ı kapsamlı bir şekilde silahlandıran ve bölgede militarizmi teşvik eden Fransa'nın eylemlerinin barışa hizmet etmediği gün gibi ortadadır" ifadelerini kullandı.

Fransa'nın Azerbaycan büyükelçisi geri çağırıldı

Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı 16 Nisan'da yaptığı açıklamada, Fransa'nın Azerbaycan Büyükelçisi Ann Buayo'nun istişarelerde bulunulması için Fransa'nın başkenti Paris'e geri çağrıldığını bildirdi. Açıklamada, Buayo'nun artık Paris'te olduğu ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından kabul edildiği bildirildi. - PARİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Fransa, Azerbaycan Büyükelçisini geri çağırdı - Son Dakika

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