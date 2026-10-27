Fransa Başbakanı Lecornu öğrenci örgütleriyle görüştü, 836 öğretmen kadrosu korunacak

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, başkent Paris'teki başbakanlık konutu Matignon'da öğrenci örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Fransa'da haftalardır süren öğrenci protestolarının ardından hükümet öğrenci örgütlerini kabul etti. Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, başkent Paris'teki başbakanlık konutu Matignon'da öğrenci örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmeye Eğitim Bakanı Edouard Geffray ile Yükseköğretim, Araştırma ve Uzay Bakanı Philippe Baptiste'in de katıldı. Görüşmenin ardından Geffray ile Baptiste ortak basın toplantısı düzenleyerek öğrencilerin üniversiteye girişten eğitim şartlarına kadar uzanan taleplerine yönelik reform paketini kamuoyuyla paylaştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 23 Ekim'de öğrenci temsilcileriyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklanan düzenlemeler, eğitim sistemindeki sorunlara yönelik kapsamlı bir değişim sürecinin başlangıcı olarak sunuldu. Hükümet, öğrencilerin taleplerini değerlendirmek amacıyla oluşturulan Agora platformuna 100 binden fazla görüş iletildiğini, hazırlanan pakette bu önerilerin de dikkate alındığını bildirdi.

Üniversiteye giriş sistemi 2028'de değiştirilecek

Reform paketinin en dikkat çeken başlığı, uzun süredir öğrenci örgütlerinin eleştirilerine hedef olan üniversiteye yerleştirme platformu Parcoursup oldu. Hükümet, sistemin 2027'de daha şeffaf hale getirilmesini, 2028'de ise yerini yeni bir yerleştirme modeline bırakmasını hedefliyor.

Bu kapsamda üniversitelerin öğrenci kabul kriterleri daha açık biçimde paylaşılacak ve Haziran 2027'den itibaren başvurusu reddedilen öğrencilere kararın gerekçesi bildirilecek. Gençlerin üniversite tercihlerinde daha bilinçli karar verebilmeleri amacıyla lise 1. sınıftan itibaren rehberlik hizmetleri güçlendirilecek, lise 2. ve 3. sınıf öğrencileri için üniversite ziyaretleri düzenlenecek.

Yeni sistemin hazırlanması için öğrenci ve öğretmen temsilcilerinin de katılacağı bir reform komitesi kurulacak. İlk önerilerini kasım ayı sonuna kadar sunması beklenen komitenin çalışmalarının ardından gerekli yasal değişiklikler gündeme gelecek. Parcoursup'un geleceği 28 Ekim'de Ulusal Mecliste de ele alınacak.

836 öğretmen kadrosu korunacak, sınıflar küçültülecek

Öğrencilerin protestolarda en fazla dile getirdiği sorunlardan biri olan öğretmen eksikliği ve kalabalık sınıflar konusunda da yeni adımlar açıklandı. Eğitim Bakanı Geffray, 2027 bütçesinde kaldırılması planlanan 836 öğretmen kadrosunun korunması amacıyla hükümetin bütçe değişikliği önergesi sunacağını bildirdi. Bunun yanı sıra devlet liselerinde görevlendirilmek üzere 500 yeni öğretmen kadrosu oluşturulması planlanıyor.

Sınıf mevcutlarının azaltılması kapsamında ise Eylül 2027'den itibaren sosyoekonomik açıdan en dezavantajlı liselerin yüzde 50'sinde, genel ve teknolojik liselerin 1. sınıflarında öğrenci sayısı en fazla 28 olacak. Uygulama Eylül 2028'de bütün genel ve teknolojik liselerin 1. sınıflarına yayılacak. Lise 2. ve 3. sınıflarda da öğrenci sayısı yüksek olan ders gruplarının küçültülmesi hedefleniyor.

"Talepler doğrultusunda devlet bütçesine somut olarak yansıyan kararlar aldık"

Geffray, öğrencilerin taleplerinin somut kararlara dönüştürüldüğünü vurgulayarak, "Lise öğrencileri bize eğitim gördükleri şartları ve geleceklerine ilişkin kaygılarını anlattı. Söylediklerini ciddiye aldık ve bu talepler doğrultusunda devlet bütçesine somut olarak yansıyan kararlar aldık" dedi

Öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim görmesini hedeflediklerini belirten Geffray, "Lise 1. sınıflarda öğrenci sayısını 28 ile sınırlandırmak, derslere giremeyen öğretmenlerin yerine daha etkin biçimde öğretmen görevlendirmek ve iki yıllık yüksek teknisyenlik programlarında daha fazla kontenjan açmak, öğrencilere daha iyi şartlarda eğitim görme ve başarılı olma imkanı sunmak demektir" ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin devamsızlığı nedeniyle derslerin boş geçmesini önlemek amacıyla başlatılan acil plan kapsamında 920 sözleşmeli personel alınması öngörülüyor. Bakanlık, bu alımların yarısından fazlasının tamamlandığını bildirirken, liselere ortalama 90 ilave ders saati sağlanacağını açıkladı. Öğretmenlerin yerine görevlendirme yapılmasında en fazla sorun yaşanan lise sayısının ise 114'ten 21'e gerilediği belirtildi.

Üniversitelerde 15 bin yeni kontenjan açılacak

Üniversitelerdeki kontenjan yetersizliğine yönelik düzenlemeler kapsamında 2027 ve 2028 yıllarında toplam 15 bin yeni yükseköğretim kontenjanı oluşturulacak. Yükseköğretim, Araştırma ve Uzay Bakanı Philippe Baptiste, öğrencilerin geleceklerine ilişkin kaygılarına dikkat çekerek, "Son haftalarda protestolara katılan lise ve üniversite öğrencileri bize basit sorular yöneltti: Nerede okuyacağım? Eğitimim boyunca geçimimi nasıl sağlayacağım? Hangi şartlarda eğitim göreceğim? Biz de bu sorulara somut adımlarla karşılık veriyoruz" dedi.

Eğitim kurumlarına 5 milyar euroluk finansman ve yatırım

Hükümetin açıkladığı reform paketi, eğitim kurumlarının fiziki şartlarının iyileştirilmesini de kapsıyor. Bu doğrultuda 2030 yılına kadar okulların yenilenmesi amacıyla 4 milyar euroluk uygun faizli kredi imkanı sağlanacak. duRénov programı üzerinden yerel yönetimlerin kullanımına sunulacak kaynak, ilkokul, ortaokul ve liselerin yenilenmesinde kullanılabilecek.

Üniversite kampüsleri için ise 2029 yılına kadar toplam 1 milyar euro yatırım yapılacak. Denizaşırı Fransız bölgelerini de kapsayan yaklaşık 50 projeye ayrılacak kaynağın 200 milyon eurodan fazlası, 2027 yazına kadar başlatılacak veya tamamlanacak çalışmalara yönlendirilecek.

Öğrenci bursları enflasyona göre artırılacak

Öğrencilerin yaşam şartlarının iyileştirilmesi amacıyla burs sisteminde de değişikliğe gidilecek. Eylül 2027'den itibaren burslar enflasyona göre artırılacak, burslardan yararlanmak için uygulanan gelir sınırları da ailelerin gelirlerindeki değişime göre güncellenecek. Bu kapsamda burslara ayrılan toplam kaynağın 2026 yılına kıyasla 2027'de 37 milyon euro, 2028'de 121 milyon euro ve 2029'da 220 milyon euro artırılması öngörülüyor.

Lise ve üniversite eğitimini bir bütün olarak ele aldıklarını vurgulayan Baptiste, "douard Geffray ile birlikte lise ve üniversiteyi bir bütün olarak ele almak istedik. Çünkü söz konusu olan aynı eğitim süreci ve aynı gençlik. Bu taahhütlerin tutarları, finansmanı ve uygulama takvimi belli. Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz" dedi.

Hükümet, 4 Mayıs 2026'dan bu yana bütün üniversite öğrencilerine sunulan 1 euroluk yemek uygulamasının sürdürüleceğini bildirdi. Öğrenci yemek hizmetleri için 2027'de 143 milyon euro kaynak ayrılması ve yaklaşık 15 yeni yemek hizmeti noktası açılması planlanıyor. Öğrenci barınma sorununa yönelik 45 bin konutluk program kapsamında ise 26 bin konutun yapımına başlandığı açıklandı.

Öğrenci örgütleri protestoları sürdürecek

Hükümetin açıkladığı reform paketi, öğrenci örgütleri arasında farklı tepkilere neden oldu. Bazı temsilciler haftalardır süren protestoların ardından somut kazanımlar elde edildiğini savunurken, diğerleri açıklanan tedbirlerin talepleri karşılamakta yetersiz kaldığını belirterek eylemlerin devam edeceğini duyurdu. Liselerde Yenilenme Hareketi (Renouveau lycéen) Yönetim Kurulu Başkanı Nathanal Combary, Başbakan Sébastien Lecornu ile gerçekleştirilen görüşmenin ardından, "Diyalog yöntemi kazandı" dedi.

"Bugün elde ettiklerimizden memnuniyet duymalıyız"

Hükümetin attığı adımları olumlu değerlendiren Combary, "Bugün elde ettiklerimizden memnuniyet duymalıyız. Lise öğrencilerinin taleplerinin bir bölümünün karşılanmasını sağladık. Mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor ve başarıya ulaşmak için doğru yoldayız" ifadelerini kullandı.

Alınan kararların uygulanmasının önemine dikkat çeken Combary, "Bundan sonra eylemleri sürdürmeliyiz. En çok beklediğimiz şey, sahadan çok somut geri dönüşler almak. Bundan sonraki değerlendirmemizde belirleyici olacak olan da bu" dedi.

Üniversiteye giriş sisteminde açıklanan değişiklikleri ilk kazanım olarak değerlendiren Combary, Parcoursup'un 2027 ve 2028 başvuru dönemlerinin ardından daha kapsamlı biçimde yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

"Hükümetin korkmasını sağladık"

Liseliler! (Les Lycéens!) örgütünün Başkan Yardımcısı Louis Letoublon ise hükümetin attığı adımların bütün talepleri karşılamadığını belirterek, "Bardağın dolu tarafını da boş tarafını da görebiliriz. Taleplerimizin tamamı henüz karşılanmadı ve sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

Hükümetin öğrenci protestoları karşısında geri adım attığını savunan Letoublon, "En azından bir şey elde ettik: Hükümetin korkmasını sağladık. Bu hükümet artık bir şeyler yapmak zorunda olduğunu açıkça hissediyor" ifadelerini kullandı.

Yükseköğretimde açılması planlanan 15 bin yeni kontenjanı da değerlendiren Letoublon, "Bu küçümsenecek bir şey değil. Ancak üniversitelerdeki kontenjanlar konusunda bir ilerleme sağlayamadık" dedi.

"Taleplerimizle karşılaştırıldığında yalnızca kırıntılar elde ettik"

Paris yakınlarındaki Cachan 94 Öğrenci Hareketi temsilcisi Clément Vieillot ise reform paketini yetersiz bulduğunu belirterek, "Taleplerimizle karşılaştırıldığında yalnızca kırıntılar elde ettik" ifadelerini kullandı.

Vieillot, hükümetin altı ay sonra görevden ayrılacağını öne sürerek açıklanan kararların uygulanabilirliği konusunda şüphe duyduğunu dile getirdi.

Öğrenci temsilcileri, taleplerinin tamamı karşılanana kadar protestoları sürdüreceklerini belirterek 31 Ekim ve 5 Kasım tarihlerinde yeniden eylem düzenlenmesi çağrısında bulundu.