Fransa Dışişleri Bakanı Colonna Ukrayna'da - Son Dakika
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Fransa Dışişleri Bakanı Colonna Ukrayna'da

30.05.2022 14:54
Fransa Dışişleri Bakanı Colonna Ukrayna'da

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki Bucha kentini ziyaret etti.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki Bucha kentini ziyaret etti.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Ukrayna'nın Kiev bölgesine ziyaret gerçekleştirdi. Ukrayna'nın Rus saldırılarından en çok etkilenen bölgelerinden biri olan Bucha kentini ziyaret eden Fransa Dışişleri Bakanı Colonna, bölgede Rus saldırının Ukrayna'daki tahribatını anlatan sergiyi gezerek, ülkedeki son durum hakkında bilgiler aldı.

Kiev Bölgesel Askeri Yönetimi tarafından Colonna'nın ziyaretinin ardından yayınlanan mesajda, "Bucha, Rus ordusunun insanlığa karşı işlediği suçların simgesidir. Dünya, burada işkence gören ve evlerinden olan sivilleri unutmamalı" denildi.

(İHA)

Fransa Dışişleri Bakanı Colonna Ukrayna'da
Fransa Dışişleri Bakanı Colonna Ukrayna'da
Fransa Dışişleri Bakanı Colonna Ukrayna'da
Fransa Dışişleri Bakanı Colonna Ukrayna'da
Fransa Dışişleri Bakanı Colonna Ukrayna'da
Fransa Dışişleri Bakanı Colonna Ukrayna'da
Fransa Dışişleri Bakanı Colonna Ukrayna'da

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Kaynak: İHA

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