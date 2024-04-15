Fransa ve Belçika, İran büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

Politika

Fransa ve Belçika, İsrail'e düzenlenen saldırının İran büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

İsrail'e düzenlenen saldırının ardından birçok ülke İran büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran büyükelçisinin bakanlığa çağrıldığı belirtilerek, "Kendisine Fransa'nın saldırıyı kınadığı büyük bir kararlılıkla hatırlatıldı" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Fransa'nın durumu yatıştırmak için ortaklarıyla birlikte çalıştığı ve herkesi itidalli olmaya çağırdığı belirtildi.

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib de yaptığı açıklamada, İsrail'e yönelik saldırıyı kınamak üzere İran büyükelçisinin bakanlığa çağırıldığını ifade ederek, "Bu saldırı bölgesel istikrarı ve halkı tehlikeye atmakta ve bizi barıştan daha da uzaklaştırmaktadır. Tüm tarafları itidalli olmaya çağırıyorum" dedi. - PARİS