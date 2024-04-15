Fransa ve Belçika, İran büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

Fransa ve Belçika, İsrail'e düzenlenen saldırının İran büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.
İsrail'e düzenlenen saldırının ardından birçok ülke İran büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran büyükelçisinin bakanlığa çağrıldığı belirtilerek, "Kendisine Fransa'nın saldırıyı kınadığı büyük bir kararlılıkla hatırlatıldı" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Fransa'nın durumu yatıştırmak için ortaklarıyla birlikte çalıştığı ve herkesi itidalli olmaya çağırdığı belirtildi.
Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib de yaptığı açıklamada, İsrail'e yönelik saldırıyı kınamak üzere İran büyükelçisinin bakanlığa çağırıldığını ifade ederek, "Bu saldırı bölgesel istikrarı ve halkı tehlikeye atmakta ve bizi barıştan daha da uzaklaştırmaktadır. Tüm tarafları itidalli olmaya çağırıyorum" dedi. - PARİS
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İran ile İsrail arasındaki ilişkilerin tarihi ve gerginliklerin sebepleri, İran'ın Filistin davasına destek vermesi, İsrail'in İran'a yönelik düşmanlık, İki ülke arasındaki 'örtülü savaş'ın detayları ve son gelişmeler.
Gürcistan parlamentosunda Hukuk Komitesi'nde yapılan 'Yabancı Etkinin Şeffaflığı' yasa tasarısının müzakeresi sırasında muhalefet partisi milletvekili Aleko Elisaşvili, yasayı savunan Gürcü Hayali Partisi'nin lideri Mamuka Mdinaradze'ye yumrukla saldırdı. Olayın ardından iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında kavga çıktı. Yasa tasarısına karşı çıkan sivil toplum kuruluşları da parlamento önünde miting düzenleyeceklerini açıkladı.
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