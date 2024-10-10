Politika

Çevredekiler fark etmese Türkiye\'yi ayağa kaldıracak bir sapık dehşeti daha yaşanacaktı

Fransız heyet TBMM'de temaslarda bulundu

ANKARA - Fransız heyet TBMM'de temaslarda bulundu

Fransa Dışişleri, Savunma ve Silahlı Kuvvetler Komisyonu heyeti TBMM'de temaslarda bulundu.

Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, deneyimli bir büyükelçinin olmasının avantaj olduğunu belirterek, "Sayın Macron'un İsrail Filistin konusunda aldığı tedbirler. Sayın Macron'un siyasi çözüm konusundaki ifadeleri ve silah sevkiyatını durdurma konusundaki niyetin takdirle karşılıyoruz. Ateşkesin gerçekleşmesi kanın durması konusunda Fransa'nın tarihine yakışır şekilde öncü olmasını bekliyoruz. İnsan hakları, evrensel değerler konusunda Fransa'nın ne kadar hassas olduğunu biliyoruz" dedi.

Terörle mücadele ettiklerimi belirten Akar, terörle mücadele konusunda kararlı olduklarını ifade etti.

Christian Cambon, 600 yılı aşkın süredir ilişkilerinin olduğu Türkiye'nin bölgedeki rolünü öğrenmek amacıyla ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek, Türkiye'nin üstlendiği rolün önemsediklerini ifade etti.

Daha sonra Fransız heyet Dışişleri Komisyonu ile görüştü.

Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, bölgede önemli bir dönemden geçtiklerini belirterek, ülkelerinde kurulan yeni hükümetin hayırlı olmasını ve iyi ikili ilişkiler kurulması dileğinde bulundu. Oktay, "Fransa'da yaşayan 800'e yakın vatandaşımız iki ülke arasında önemli köprü vazifesi görmekte, Fransa'nın sosyal, ekonomik hayatını katkı yapmaktadır. NATO müttefikimiz Fransa ile sergileyeceğimiz dayanışma ve eş güdüm bölgesel barışa katkı sağlayacaktır" dedi.

Cambon, diğer toplantıların hararetli geçtiği için geç kaldıklarını belirterek, bunun için özür diledi. Cambon, Senato Başkanı'nın TBMM Başkan Kurtulmuş'a mektup gönderdiğini söyledi.