Fuat Oktay Erdoğan'ın karşısına çıkmaya çekiniyorlar - Son Dakika
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Fuat Oktay Erdoğan'ın karşısına çıkmaya çekiniyorlar

23.09.2022 20:07

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, 6'lı masanın henüz Cumhurbaşkanı adayını açıklamamasıyla ilgili, Kimi aday göstersem diye bekliyorlar.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, 6'lı masanın henüz Cumhurbaşkanı adayını açıklamamasıyla ilgili, Kimi aday göstersem diye bekliyorlar. Hiçbirinin kendisine güveni olmadığı için Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkmaya çekiniyorlar dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'nın Akyurt ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunup, Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla sohbet etti. Oktay, burada bir vatandaşın, 6'lı masanın henüz cumhurbaşkanı adayını açıklamadığını hatırlatması üzerine, Kimi aday göstersem diye bekliyorlar. Hiçbirinin kendisine güveni olmadığı için Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkmaya çekiniyorlar dedi.

'6'LI MASANIN ETRAFINDA DOLAŞIP DURUYORLAR'

Oktay daha sonra AK Parti Akyurt İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ardından Akyurt Belediyesi'ne geçen Oktay, burada düzenlenen AK Parti İlçe Teşkilatı Buluşması'nda vatandaşlara hitap etti. Oktay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin milletin ihtiyaç duyduğu hizmetlerin en hızlı şekilde yerine getirildiği bir sistem olduğunu belirterek, Bu bazılarını rahatsız ettiği için özellikle 6'lı masa tarafından ısrarla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşı yoğun bir çalışma programı başlatıldı. 6'lı masanın yaptığı şeyi de görüyorsunuz. Masanın etrafında dolaşıp duruyorlar diye konuştu.

Ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in esnaf ziyaretinde papağanla konuşmasını eleştiren Oktay, Bir tanesi papağan ile konuşmaya başlamış. Artık bu çaresizliğin son aşaması herhalde. Kendileri alışık olduğu için kendilerine söylenenleri tekrarlamaya, herhalde iletişimi de artık papağanlarla kurmaya başlamışlar. Ama papağanlar kendi söyleyeceklerini kendileri biliyorlar. Bizim bu papağanlar ne yazık ki ancak başkalarından aldıkları talimatları iletmekle yükümlü oldukları için daha 2023'teki seçimlere kiminle gideceklerine karar vermiş değiller. Herhalde talimat bekliyorlar. Artık büyükelçilerden mi bekliyorlar, başkalarından mı bekliyorlar göreceğiz ifadelerini kullandı.

'BURADAN MİLLETE FAYDA OLUR MU'

Cumhur İttifakı olarak 2023'e yürüdüklerini belirten Oktay, Türkiye'de içeriden ve dışarıdan oyunlar oynandığını belirterek, Bunu da 6'lı masa üzerinden oynamaya çalışıyorlar. 6'lı diyorlar da 7'ncisini de zaten siz biliyorsunuz. HDP de söylüyor zaten, 'bu kilidi açacak yapı biziz' diye. Şimdi kilidi açacak yapı buysa yani PKK'ya, 'bu terör örgütüdür diyemeyen' bir yapıysa, bu kilit açılsa içeriden ne kokular çıkacak acaba Buradan millete fayda olur mu dedi. (DHA)

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Kaynak: DHA

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