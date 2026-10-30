Fuat Oktay, TDT 13. Zirvesi\'nde Türk dünyası için güçlü dayanışma çağrısı yaptı

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, "Türk dünyası Avrasya'nın atan kalbidir. Bu kalp ne kadar güçlü atarsa, çevremizde barışın ve refahın zemini de o kadar güçlenecektir" dedi.

Fuat Oktay, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13'üncü Zirvesi marjında düzenlenen 'Türk Dünyası Diyalog Forumu'nda 'Bölgesel İstikrar ve Güç Birliği İçin Parlamenter Diplomasi: TÜRKPA Perspektifi' başlıklı panelde konuştu. Oktay, Türk Devletleri Teşkilatı'nın beraberliğin, dayanışmanın ve ortak vizyon, ortak amaç ve ortak hedeflerin oluşturulmasıyla ilgili muhteşem bir zemin olduğunu söyleyerek, "Şu anda belki en çok ihtiyacımız olan konu birlik, beraberlik ve dayanışma. Bugün bu salonda ortak tarihi hafızasını ve ortak bir geleceğin heyecanını taşıyoruz. Şimdi bu bağı daha da güçlü kurumlarla, ortak projelerle ve yine birbirine güvenen nesillerle geleceğe taşıma vakti. 250 milyonluk bir nüfus, Adriatik'ten Çin Seddi'ne uzanan bir coğrafya, 2,5 trilyonu aşan bir ekonomik büyüklük; ama her boyutuyla gerek altyapı, gerek insan kaynakları, genç nüfusu, tarım kaynakları, alabildiği her boyutta zenginliğiyle ve coğrafyasının stratejik konumuyla Asya, Avrupa ve Orta Anadolu arasında bağlantısallık ve geçiş boyutundaki stratejik konumuyla son derece önemli Türk dünyasının bugünü ve geleceğini konuşuyoruz. Dış ticaretine baktığımızda da artık 1 trilyona yaklaşan bir dış ticaret hacmi var. Potansiyelimiz çok yüksek, o potansiyeli hayata geçirmeyle ilgili gayretlerimizi, emeklerimizi arttırmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

'GÜÇ BİRLİKTEN DOĞAR'

Dünyanın büyük bir değişimin sancılarını yaşadığın ifade eden Oktay, "Küresel dengeler sarsılıyor; savaşlar, belirsizlikler ve güç mücadeleleri etrafımızı kuşatıyor. Orta Doğu'dan Avrasya'ya uzanan krizler, barışın ve istikrarın ne kadar kıymetli oluğunu her gün yeniden hatırlatıyor. Bu zorlu coğrafyada istikrarımızı korumak, halklarımızın huzurunu ve refahını güvenceye almak için güçlü olmak zorundayız. Güç ise birlikten doğar. Gücümüzün en sağlam dayanağı birbirimize duyduğumuz güven, kardeşliğimiz ve birlikte hareket etme irademizdir. Yeni bir dünya kurulurken Türk dünyası kendi geleceğinin sözünü kendisi söylemelidir. Küresel siyasette ağırlığı hissedilen, barışa yön veren, iradesi hesaba katılan bir güç merkezi olma yönünde hep birlikte yürümeliyiz. Buna yetecek tarihi birikimimiz, insan kaynağımız ve ortak potansiyelimiz fazlasıyla mevcuttur. Ancak hiçbir imkan kendiliğinden güce dönüşmez. Birimizin başarısını hepimizin başarısı bilmeliyiz. Birimizin karşılaştığı güçlük karşısında hepimiz sorumluluk üslenmeliyiz. Kardeşliğin gereği, kederde sevinçte bir arada olmaktır. Türk dünyası Avrasya'nın atan kalbidir. Bu kalp ne kadar güçlü atarsa, çevremizde barışın ve refahın zemini de o kadar güçlenecektir. Esas itibarıyla bizim birliğimizden bölgemizin tamamı, hatta tüm dünya kazançlı çıkacaktır. Onun için çağrımız açıktır: Türk birliği için daha güçlü dayanışma, ortak geleceğimiz için daha kararlı adımlar ve somut eylemler. 'Dilde, fikirde, işte birlik' ülküsü, bugün de yolumuzu aydınlatıyor. Dilimizde birbirimizi daha iyi anlamalı, fikrimizde ortak ufuklara yönelmeli, işimizde birlikte yürümeliyiz. Türk Yüzyılı'nı bu anlayışla, omuz omuza hep beraber inşa etmeliyiz" dedi.