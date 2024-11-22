G7 Bakanları Netanyahu'nun Tutuklama Kararını Görüşecek

Politika

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için çıkardığı tutuklama kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki hafta İtalya'da toplanacak olan G7 bakanları UCM'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama kararını görüşecek" dedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant için çıkardığı tutuklama kararına ilişkin İtalya'dan açıklama geldi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki hafta İtalya'da toplanacak olan G7 bakanları UCM'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama kararını görüşecek" dedi.

UCM'nin kararına yol açan nedenleri daha derinlemesine inceleyeceğini kaydeden Meloni, "Bu nedenler her zaman objektif olmalı ve siyasi nitelik taşımamalıdır. İtalya hükümeti açısından açık olan bir nokta var: İsrail devletinin sorumluluğu ile Hamas arasında bir eşdeğerlik söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından dün yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlar nedeniyle tutuklama emri çıkarıldığı bildirilmişti. - ROMA