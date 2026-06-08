Galibaf: Savaş ve müzakerede denge önemli

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İsrail'e yapılan balistik füze saldırısına ilişkin, "Bir saldırı ve müzakerelerin sona ermesine yönelik bir tehdit, hem İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırılarını engeller hem de müzakerelerin sonlanmasından korkmadığınızı ve tamamen hazırlıklı olduğunuzu gösterirsiniz. Mesele sadece savaşmak ya da müzakere etmek değil. Aksine zamanı geldiğinde savaşmalı, zamanı geldiğinde de müzakere etmeliyiz. Düşmanı bu şekilde yenebiliriz" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İran'ın dün akşam İsrail'e düzenlediği balistik füze saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Galibaf, söz konusu saldırının "İran'ın bölgedeki savaşın sona ermesine yönelik müzakere sürecinin kesintiye uğramasından çekinmediğinin" bir göstergesi olduğunu söyledi. Tahran yönetiminin hedeflerine ulaşması için savaş alanındaki baskı ile diplomasinin birlikte yürütülmesi gerektiğini savunan Galibaf, "Ne diplomasi tek başına askeri saldırıları engeller ne de askeri operasyonlar diplomasiye engel olur" dedi.

Galibaf, "Bir saldırı ve müzakerelerin sona ermesine yönelik bir tehdit, hem İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırılarını engeller hem de müzakerelerin sonlanmasından korkmadığınızı ve tamamen hazırlıklı olduğunuzu gösterirsiniz" ifadelerini kullandı.

İran Meclis Başkanı, "Sonuç olarak karşı taraf haklarımıza ilişkin geri adım atmak zorunda kaldı ve biz de kendi haklarımızı tesis ettik" dedi.

"Zamanı geldiğinde savaşmalı, zamanı geldiğinde müzakere etmeliyiz"

Galibaf, savaş ve müzakere arasında bir denge bulunduğunu belirterek, "Mesele sadece savaşmak ya da müzakere etmek değil. Aksine zamanı geldiğinde savaşmalı, zamanı geldiğinde de müzakere etmeliyiz. Düşmanı bu şekilde yenebiliriz. Müzakerenin mücadelenin devamı olduğunu söylememiz ancak bu şekilde gerçeklik kazanır" ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı Galibaf, İranlı yetkililer arasında bölünme olduğu iddialarını da reddederek, "Bazılarının düşündüğünün aksine yetkililer arasında koordinasyon eksikliği yoktur; hedeflere ulaşılması doğrultusunda tam koordinasyon mevcuttur" dedi.

"Amacımız kalıcı güvenliği sağlamak"

ABD'ye güvenmediklerini vurgulayan Galibaf, "Silahlı kuvvetlerimizin eli her zaman harekete açıktır. Amacımız savaşı sonlandırmak ve kalıcı güvenlik sağlamaktır; Amerika ile ilişkilerimizi havai fişeklerle kutlamak değil. Karşı tarafa güvenimiz yok" ifadelerini kullandı.

"ABD ablukasını yeni bir yenilgiye dönüştüreceğiz"

ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasını "savaş suçu" olarak nitelendiren Galibaf, İran'ın bunu düşmanları için yeni bir yenilgiye dönüştüreceğini söyledi. Galibaf, "Ulusal birlik, güç diplomasisi ve liderin komutası altındaki askeri güçle düşmanın İran halkını teslim alma umudunu boşa çıkaracağız" dedi. - TAHRAN