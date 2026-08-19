Galibaf'tan ABD ve İsrail'e Sert Mesaj - Son Dakika
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Galibaf'tan ABD ve İsrail'e Sert Mesaj

Galibaf\'tan ABD ve İsrail\'e Sert Mesaj
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İran Meclis Başkanı Galibaf, ABD'nin onurlu bir çıkış aradığını, İsrail'in geleceğinin olmadığını belirtti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD güçlerinin bölgeden "onurlu bir şekilde çıkış yolu" aradığını, İsrail rejiminin ise bölgede "artık bir geleceğinin olmadığını" ifade etti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi. Meclis Başkanı Galibaf, 2020'de İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Iraklı komutan Ebu Mehdi el-Mühendis'in ABD tarafından öldürüldüğü Bağdat Havaalanı'nda basın toplantısı düzenledi. Galibaf, bu noktanın iki ulusun ortak tarihini ve "hakikat cephesi ile yalan cephesi arasındaki çatışmayı" sembolize ettiğini belirtti. ABD'nin direniş cephesinin güçlenmesini ve yayılmasını durduramadığı için Süleymani ve el-Mühendis'i öldürdüğünü, ancak bu eylemin onun gücünü engellemede başarısız olduğunu söyleyen Galibaf, "Bölgenin durumuna bakmak, kimin kazandığını görmek için yeterli" dedi.

Galibaf, 28 Şubat'ta başlayan savaşın İran direnişinin gücünü gösterdiğini ve direniş söyleminin artık küresel hale geldiğini ifade ederek, "Siyonistlerin kirli gerçekliği dünya halklarına ifşa edildi ve İsrail, insanlığın düşmanı olarak biliniyor" şeklinde konuştu. Galibaf, "Savaştan sonra bölgenin güvenlik düzeninde bir dönüşüme tanık oluyoruz. Yeni bölgesel düzende, yabancıların ve bölge dışı aktörlerin müdahalesi hızla azalıyor. ABD güçleri bölgeden onurlu bir çıkış planı arıyor ve Siyonist rejimin (İsrail) bölgemizde artık bir geleceği yok" ifadelerini kullandı.

Galibaf, Irak ziyaretinin amacının yeni bölgesel düzeni güçlendirmek ve yabancı müdahale olmaksızın tüm bölgesel devletler arasında iş birliğini hızlandırmak olduğunu söyledi. Galibaf, İran'ın sürdürülebilir ekonomik iş birliğine bağlı olarak İslam ülkeleri arasında derin güvenlik etkileşimlerine hazır olduğunu belirtti. Galibaf, "İran ve Irak arasındaki bağ tarihi, köklü ve kopmazdır. Kardeşliğimiz gücümüzdür" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Galibaf'tan ABD ve İsrail'e Sert Mesaj - Son Dakika

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