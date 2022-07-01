Gazeteciler, belediye meclis toplantısına alınmadı - Son Dakika
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Gazeteciler, belediye meclis toplantısına alınmadı

01.07.2022 14:44
Gazeteciler, belediye meclis toplantısına alınmadı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde görev yapan gazeteciler belediyenin meclis toplantısına alınmadı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde görev yapan gazeteciler belediyenin meclis toplantısına alınmadı.

Edinilen bilgiye göre, CHP'li Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısına ilçede görev yapan gazeteciler alınmadı. İddiaya göre, zabıtalar tarafından meclis salonuna girişi engellenen gazeteciler duruma tepki gösterdi. Gazetecilere yasak ve baskılarla susturulamayacağını vurgulayan Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık ise "Nuri Tekin, başkan demokrasi adı altında göreve geldi, halk nezdinde seçildi. Maalesef demokrasiyi katlediyor. Önce halk nezdinde şimdi de gazeteciler olarak. Bu gidiş nereye çok merak ediyorum? Sansürcü zihniyet. Kınıyorum" ifadelerini yer verdi.

Alaplı Gazeteciler Derneği Doğan Bostancı ise "Alaplı ilçesinde halkın haber alması gecesine ve gündüzünü birbirine katarak ve görev yapan biz gazeteciler bu gün gerçekleşen belediye meclis toplantısına girmemiz CHP'li Belediye Başkanı Nuri Tekin talimatıyla zabıta tarafından girişte engellendik. İki gazetecinin muhalif oldukları öne sürülerek toplantıya alınmaması Alaplı Belediyesi adına kara bir lekedir. Geçmişte Alaplı Belediyesini eleştirdi diye basına sansür uygulayan hiçbir belediye başkanı olmamıştır. Bu zamana kadar benzerine rastlanmayan bu uygulamayı esefle kınıyoruz. Bu anlayışla bundan sonra kimler toplantıya hatta belediye hizmet binasına alınmayabilir merak konusudur" açıklamasında bulundu. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Derya Akbıyık, Nuri Tekin, Zonguldak, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Gazeteciler, belediye meclis toplantısına alınmadı - Son Dakika

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