"Gazi Meclis" geçen yıl 368 bin ziyaretçiyi ağırladı - Son Dakika
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Politika

"Gazi Meclis" geçen yıl 368 bin ziyaretçiyi ağırladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2024 yılında 368 bin 144 ziyaretçiyi ağırladı.

09.02.2025 11:17
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2024 yılında 368 bin 144 ziyaretçiyi ağırladı.

AA muhabirinin TBMM Genel Sekreterliğinden aldığı bilgiye göre, 28. Yasama Dönemi'nin 2. Yasama Yılı ile 3. Yasama Yılı'nı kapsayan 1 Ocak-31 Aralık 2024 tarihlerinde Gazi Meclis'te yoğun ziyaretçi trafiği yaşandı.

Geçen yıl TBMM'yi toplam 368 bin 144 kişi ziyaret ederken, en çok ziyaret 48 bin 727 kişi ile mayıs ayında gerçekleşti. Bu ayı, 42 bin 699 kişi ile kasım, 41 bin 862 kişi ile ekim takip etti. Mart, ağustos ve eylül ise Meclis'e en az ziyaretçinin geldiği aylar oldu.

Ziyaretçilerin büyük çoğunluğunu, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin haftalık grup toplantılarına katılanlar oluşturdu.

Aynı dönemde, Meclis'te grubu bulunan siyasi partiler tarafından gerçekleştirilen 1007 grup toplantısına katılan 96 bin 376 kişi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel başkanları Tulay Hatımoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve eski Genel Başkan Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve eski Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı toplantı salonlarında canlı izledi.

Meclis'te her ayın ilk cumartesi günü gerçekleştirilen Halk Günü ziyaretlerine ise 2 bin 203 kişi katıldı. Bu kapsamda her ayın ilk cumartesi günü 11.00-15.00 saatleri arasında randevuya gereksinim duymadan, TBMM Dikmen Kapısı'ndan giriş yapan kişiler, ziyaretçi kartı alarak rehber eşliğinde Meclis gezisine katılıyor.

Program çerçevesinde rehberler tarafından ziyaretçilere, Genel Kurul Salonu dinleyici locasında TBMM'nin tarihçesi, Genel Kurul Salonu oturma düzeni ve Meclis çalışmaları ile ilgili bilgi veriliyor. Daha sonra Şeref Holü, Tören Alanı ve 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde hasar gören alanlar gösteriliyor.

"Bir gün ben de burada oturmak istiyorum"

Meclis, Genel Kurul'un haftalık çalışma günleri dışında olan pazartesi ve cuma günleri genellikle öğrencileri ağırlıyor. Öğretmenleriyle TBMM'ye gelen ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri, rehberler eşliğinde TBMM'yi geziyor.

Sınıf arkadaşlarıyla Meclis'e gelen lise öğrencisi Defne Güzel, AA muhabirine ziyarete ilişkin değerlendirmede bulundu.

TBMM'ye ilk kez geldiğini anlatan Güzel, "Güzel bir yermiş. Genel Kurul'daki konuşmaları televizyonda izlerdim, konuşmaları takip ederdim. Şimdi burayı görünce heyecanlandım. Gördüğümden daha büyükmüş. Genel Kurul Salonu'nda en çok ilgimi çeken koltukların rengi oldu; turuncu olması beni şaşırttı. Bir gün ben de burada oturmak istiyorum." diye konuştu.

Mustafa Yiğit Öztürk ise Genel Kurul Salonu'ndaki oturma planının, Türk Bayrağındaki ay-yıldız şeklinde olmasının ilgisini çektiğini söyledi.

Kaynak: AA

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