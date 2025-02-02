Gaziantep Milletvekili Bozgeyik: "Gaziantep yatırımlarla büyüyor"

Politika

Gaziantep'te Cumhurbaşkanlığı 2025 Yatırım Programı'na alınan 65 vizyon proje için 25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi Konferans Salonu'nda tanıtım toplantısı düzenlendi.

"Yatırımın Başkenti Gaziantep: 65 Vizyon Proje" isimli toplantıda, altyapıdan ulaşıma, sağlıktan tarımsal sulama yatırımlarına kadar 65 yeni proje Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yaptığı sunumla anlatıldı. AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik de tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, 65 vizyon projenin Gaziantep'in geleceğine yön vereceğini söyledi.

"Gaziantep için tarihi bir gün"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğiyle, Gaziantep'in yatırımlarla büyümeye devam ettiğini ifade eden Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, "Bugün Gaziantep için tarihi bir gün. Her alanda şehrimize yapılacak yatırım var. Burada önemli bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bugün tanıtımı yapılan 65 proje, 2025 yılı için yatırım bütçesine alınan yatırımlardır. Bunun dışında şehrimize kazandırdığımız onlarca yatırım bu listede yer almamaktadır. Spor tesislerimiz, gençlik merkezlerimiz, Kamil Ocak Spor Salonumuz var. 3200 kişilik uluslararası organizasyonlara hizmet edecek bir salonu şehre kazandırıyoruz" dedi.

"Ülkemizde sporu tabana yaydık"

Uzun yıllar Spor Toto Teşkilat Başkanlığı yapan Milletvekili Bozgeyik, görev süresinde ülkeye kazandırılan eserleri anlatırken, "AK Parti iktidarı döneminde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda 22 yılda ülkemize 10 binin üzerinde gençlik ve spor tesisi kazandırdık. Bugün de 65 eser kazandırıyoruz. Teşkilat Başkanı olarak görev yaparken bir seferde Gaziantep'e yapılacak tam 33 tesisin imzasını atmıştık. Biz o zaman milletimize bir söz vermiştik; Bu memleketin insanları her zaman her şeyin en güzeline layıktır, demiştik. Çok şükür bugün bu sözümüzü yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gençlerimiz için, sporcularımız için gecemizi gündüzümüze katık devam edeceğiz. Bu ülkede, gençlik merkezi, spor salonu, yüzme havuzu olmayan ilçe olmayacak dedik, çok şükür sözümüzü yerine getirdik. Bizim çocukluğumuz, toprak sahalarda geçti. Yeşil sahayı göremezdik. Allah bize izin verdi, 3 binin üzerinde bu memlekete halı saha yaptık ve bunların içerisinde, Gaziantep'te de halı saha, semt sahası, ilçe stadı yapmadığımız bir ilçe kalmadı" ifadelerini kullandı.

"Tek derdimiz millete hizmet"

Milletvekili Bozgeyik, AK Parti Gaziantep milletvekilleri olarak, kardeşlik hukuku içerisinde, birlik ve beraberlik halinde hareket ederek Gaziantep'e hizmet ettiklerini belirterek, "Biz, Cumhurbaşkanımızın çok ağır olan yükünü hafifletmek, omuz vermek için bu yola çıktık. Tek derdimiz bu millete hizmet etmek, şehrimize daha iyi eserler kazandırmaktır. Tanıtımı yapılan 65 proje, şehrimizin geleceğine yön verecek eserlerdir. Gaziantep'imize hayırlı olsun. Durmak yok, Gaziantep için çalışmaya devam" diye konuştu. - GAZİANTEP