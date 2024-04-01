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Gaziantep'te kağıt toplayıcısı bağımsız aday, yerel seçimlerde 10. oldu - Son Dakika
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Politika

Gaziantep'te kağıt toplayıcısı bağımsız aday, yerel seçimlerde 10. oldu

Gaziantep\'te kağıt toplayıcısı bağımsız aday, yerel seçimlerde 10. oldu

Türkiye'de yerel seçim maratonu sona erdi. Ülke genelinde sandıkların tamamı açılıp oy sayımı tamamlandı. Seçimi AK Parti'nin adayı Fatma Şahin'in kazandığı Gaziantep'te, bağımsız aday olan kağıt toplayıcısı Ramazan Karabudak'ın aldığı oy da dikkat çekti. Budak, kent genelinde 3 bin 29 oy alarak adaylar arasında 10. sırada kendine yer buldu.

01.04.2024 17:56  Güncelleme: 18:01
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Gaziantep'te yerel seçimlerde bağımsız aday olan kağıt toplayıcısı Ramazan Karabudak, 3 bin 29 oy alarak seçimi 10. sırada tamamladı.

Türkiye 31 Mart'ta sandık başına gitti. Ülke genelinde katılımın yüzde 78,55 olduğu yerel seçim maratonu sona ererken sandıklara CHP damgasını vurdu. Gaziantep'te de seçim kıyasıya geçti. AK Parti'nin adayı mevcut Belediye Başkanı Fatma Şahin, yüzde 38,83'le seçimi kazandı.

KAĞIT TOPLAYICISI BAĞIMSIZ ADAY 3 BİNDEN FAZLA OY ALDI

Gaziantep'te bağımsız aday olan kağıt toplayıcısı Ramazan Karabudak'ın alacağı oy ise merak konusu olmuştu. Kağıt toplayıcılığı yaptığı kente belediye başkan adayı olan Budak, yerel seçimlerde 3 bin 29 oy aldı. Budak, aldığı oyla seçimde en çok oy alan 10. aday oldu.

İşte Gaziantep seçim sonuçları:

Gaziantep'te kağıt toplayıcısı bağımsız aday, yerel seçimlerde 10. oldu
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
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