Gaziantep\'te Suriye Başkonsolosluğu 15 yıl sonra açıldı

Gaziantep'te Suriye Başkonsolosluğu törenle açıldı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel, "Açılan başkonsolosluğun ilişkilerimizin gelişmesin katkı sağlayacağı şüphesizdir" dedi.

Gaziantep'te Suriye Başkonsolosluğunun açılış törenine Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile kent protokolü katıldı.

"Gaziantep ile Suriye arasındaki güçlü bağlar bugünkü açılış törenini daha da anlamlı kılmakta"

Törende konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Özel, "Suriye'de Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki yeni hükümetin kurulması sonrasında, Gaziantep'in Suriye'deki şehirlerle hızlı şekilde geliştirdiği güçlü bağlar, bugünkü açılış törenini daha da anlamlı kılmaktadır. Bu kapsamda, 2005-2011 yılları arasında faaliyet gösterdikten sonra, Suriye'deki iç savaş nedeniyle kapanan Suriye'nin Gaziantep Başkonsolosluğunun, yaklaşık 15 yıllık aranın ardından, Dışişleri Bakanı Esad Şeybani tarafından bizzat açılması bizleri ayrıca mutlu etmiştir. Başkonsolosluğun, Gaziantep ve çevresinde yerleşik Suriyeli kardeşlerimizin konsolosluk ihtiyaçlarının karşılanmasının yanısıra, milletlerimiz arasındaki dayanışmayı pekiştireceğine inancımız tamdır. Suriye'de zalim Esad rejiminin devrilmesinin hemen ardından, Türkiye de Şam Büyükelçiliğini ve Halep Başkonsolosluğunu derhal faal hale getirmiştir. Kardeş ülke Suriye'yle siyasi, ticari/ekonomik, kültürel ve diğer birçok alanda gelişmekte olan ilişkilerimizin ruhuna uygun olarak, Suriye'deki temsil ağımızı genişletme çalışmalarımıza da devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye, Suriye'nin yeniden inşası için yoğun çaba sarf etmekte"

Bakan Yardımcısı Özel, "Türkiye; tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla, ayrıca özel sektör ve sivil toplumuyla birlikte, Suriye'nin yeniden inşası için yoğun çaba sarf etmektedir. Bu çerçevede, Suriye'yle ilişkilerimiz, stratejik boyutu gözetilerek çok yönlü olarak ve hukuki zemini de güçlendirilmek suretiyle ileriye taşınmaktadır. Hedefimiz, bölgemizin çalkantılardan geçmekte olduğu bu dönemde, toprak bütünlüğü ve birliğini haiz komşumuz Suriye'de kalıcı istikrar, huzur ve refahın tesisidir. Suriye kadar ülkemizin ve bölgemizin barış ile güvenliği için de elzem olduğuna inandığımız bu hedefi hayata geçirmek adına önümüzdeki dönemde de Suriyeli kardeşlerimizle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Açılan başkonsolosluğun ilişkilerimizin gelişmesin katkı sağlayacağı şüphesizdir"

Açılan başkonsolosluğun ilişkileri daha da güçlendireceğini vurgulayan Özel, "Konuşmamım başında atıfta bulunduğum üzere, Gaziantep, Suriye'yle ekonomik, ticari, kültürel ve halklar arası bağlar açısından büyük öneme sahip bir ilimizdir. Diğer sınır illerimizle birlikte, ülkemizin Suriye'ye açılan kapılarından biridir. Gaziantep, ihtilaf döneminde en fazla Suriyeli kardeşimizi ağırlayan ilimiz olmuştur. İhtilaf sonrasında ise, özellikle Halep kenti bağlamında Suriye'ye belediyecilik, kültürel miras ve insani yardım başta gelmek üzere birçok alanda doğrudan destek sağlamıştır. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Halep Valiliği arasında imzalanan Kardeş Şehir Protokolü, esasen tüm bu alanlarda yol haritası sunduğu gibi, iki şehir arasındaki köklü bağların da bir tezahürünü teşkil etmiştir. Gaziantep'te açılışını yapmakta olduğumuz Başkonsolosluğun, ekonomik, ticari ve beşeri ilişkilerimizin kardeşlik ve müşterek menfaatler çerçevesinde gelişmesine katkı sağlayacağı şüphesizdir. Gaziantep'te bulunan Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerinin yeniden imarında ve kalkınmasında önemli rol oynayacağına, açılışını yaptığımız Gaziantep Başkonsolosluğunun esasen bu sürece de önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Gaziantep Suriye halkını hep bağrına bastı, bugün başkonsolosluğun yeniden açılışını ilan etmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz"

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ise açılan başkonsolosluğun önemine ve katkılarına vurgu yaparak, "Suriye halkını en zor günlerinde bağrına basan, köklü ve asil bir şehir olan Gaziantep'ten bugün sizlerle birlikte, uzun süredir beklenen çok önemli bir ana tanıklık ediyoruz. Bugün burada, Suriye Arap Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'nun yeniden açılışını ilan etmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu adım, onuruyla yeniden ayağa kalkan bir vatanın doğal bir devamı olduğu kadar, devlet kurumlarının vatandaşlarını koruyan ve onlara hizmet eden asli rolüne güçlü bir dönüşün de açık bir ifadesidir. Aynı zamanda bu gelişme, Suriye ve Türk halkları arasındaki köklü komşuluk ve iş birliği ilişkilerini daha da pekiştiren sağlam bir köprü niteliği taşımaktadır. Bugün bu kurumun açılışı, Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara'nın doğrudan yönlendirmesi ve yakından takibiyle şekillenen yeni Suriye diplomasisinin somut bir yansımasıdır. Bu yeni yaklaşım, Suriyeli vatandaşın onurunu ve hizmetini ulusal egemenliğin merkezine yerleştirmektedir. Çünkü devletin gerçek değeri, vatandaşlarına nerede olurlarsa olsunlar etkin ve onurlu bir şekilde hizmet edebilme gücünden gelir. Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı olarak bu anlayışı; yurt içinde ve dışında milyonlarca konsolosluk işlemini başarıyla tamamlayarak, hizmetlerimizi dijital ortama taşıyarak, 'Sıla' platformu gibi iletişim kanallarını hayata geçirerek ve yüz binlerce belgeyi ücretsiz olarak sunarak hayata geçirdik. Diplomatik alanda ise birçok başkent ve önemli şehirde büyükelçilik ve konsolosluklarımızı yeniden faaliyete geçirdik. Ankara başta olmak üzere diğer merkezlerde de çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Mesajımız nettir: Yeni Suriye devleti, vatandaşları için her zaman hazırdır" diye konuştu. - GAZİANTEP