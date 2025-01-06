Gaziemir'deki Kimyasal Atık Temizliği Devam Ediyor - Son Dakika
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Politika

Gaziemir'deki Kimyasal Atık Temizliği Devam Ediyor

Mahmut Atilla Kaya, Gaziemir'deki eski kurşun fabrikası arazisinde 3 bin ton kimyasal atık alındığını açıkladı.

06.01.2025 16:52
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AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, ? Gaziemir ilçesindeki eski kurşun fabrikası arazisinden ?3 bin ton kimyasal atık alındığını, henüz sahada herhangi bir radyoaktif atık tespit edilmediğini belirtti.

Yazılı açıklama yapan Kaya, 2010 yılında kapanan fabrikanın arazisinde çevresel iyileştirme faaliyetlerinin devam ettiğini aktardı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Nükleer Düzenleme Kurumu'nun konuyla ilgili iş birliği halinde çalıştığını kaydeden Kaya, alandaki çevresel iyileştirme faaliyeti için yetkilendirilen kuruluşun da Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) ile koordineli olduğunu ifade etti.

Kaya sürecin hassasiyetle takip edildiğini anlatarak, bugüne kadar yaklaşık 3 bin ton kimyasal atığın sahadan alınıp bertaraf tesislerine gönderildiğini, henüz sahada herhangi bir radyoaktif atık tespitinin olmadığını, ilerleyen süreçte tespit edilmesi durumunda bu atıkların gerekli kabul şartlarına uygun hale getirilerek TENMAK'a teslim edilmesinin sağlanacağını belirtti.

Fabrikaya geçmişte İzmir Büyükşehir Belediyesinin ruhsat verdiğini kaydeden Kaya, "Ruhsat yenileyen CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi. 2007'de düzenlediği çevreye duyarlılık etkinliğine çevreyi kirleten bu firmayı sponsor yapan, çevreyi katledenlerle iş tutan TMMOB Çevre Mühendisleri Odası. Bunların bu firmaya karşı tek sözleri yok. Buradaki enkazın müsebbibi belli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Gaziemir'deki Kimyasal Atık Temizliği Devam Ediyor - Son Dakika

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