AK Parti'nin itiraz başvurusu sonrası, Gaziosmanpaşa İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nda oyların yeniden sayımı saat 11.00 itibarıyla başladı.
31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında sandık kurulu tutanakları ve kararlarına karşı belirlenen itiraz süresi dün saat 15.00 itibarıyla sona erdi. AK Parti dün Beykoz ve Gaziosmanpaşa'da, Cumhuriyet Halk Partisi ise Arnavutköy, Bahçelievler, Fatih, Pendik, Ümraniye ve Zeytinburnu'nda itiraz başvurusunda bulunmuştu. Gaziosmanpaşa'da İl Seçim Kurulu Başkanlığı oyların yeniden sayılmasına karar vermişti. Bugün saat 11.00 itibarıyla AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden 50'şer görevli ve İl Seçim Kurulu görevlileri huzurunda, oyların yeniden sayımına başlandı. Sonuçları takip etmek isteyen vatandaşlar oyların tutulduğu ve sayım işlemlerinin yapıldığı, Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi önünde beklemeye başladı.
Son Dakika › Politika › Gaziosmanpaşa'da Oyların Yeniden Sayımına Başlandı - Son Dakika
AK Parti'den yeniden seçilen Cumhur İttifakı adayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mazbatasını aldı. Mazbata törenine AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.
Kumluca ilçesinde belediye başkanı seçilen Mesut Avcıoğlu, mazbatasını alarak göreve başladı. Avcıoğlu, belediye önünde kurban kesilerek karşılandı ve dualar eşliğinde göreve başladı. Yaptığı konuşmada, projeleri hayata geçirmeye odaklanacaklarını belirten Avcıoğlu, herkese teşekkür etti ve görevini layıkıyla yerine getireceklerini söyledi.
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Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Enis Kervan'ın daveti üzerine iftar sofrasına konuk oldu. İftar yemeğinde Prizren'e has sadece Ramazan aylarında sofralarda bulunan yumurtalı pitayka ile diğer geleneksel yemekler ikram edildi.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Suşehri Belediye Başkanlığına seçilen Ahmet Ayhan Kayaoğlu, görevi Fazlı Yüksel'den devraldı. Yüksel, Suşehri'ne 10 yıldır güzel hizmetler kazandırdığını belirtirken, Kayaoğlu da Yüksel'e teşekkür etti ve ilçeye güzel hizmetler kazandırmak için çalışmalara başlayacaklarını söyledi.
Batman'da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı'nın seçim kutlamalarında çıkan olaylarda 5 kişi gözaltına alındı. Van'da yaşanan olayları bahane eden yüzleri maskeli terör örgütü PKK/KCK yandaşları, polise taş ve havai fişeklerle saldırdı. Polis, TOMA ve biber gazı kullanarak müdahalede bulundu ve 5 kişiyi gözaltına aldı. Olaylara karışanların tespiti için çalışmalar devam ediyor.
Dörtyol ve Reyhanlı ilçelerindeki eksiklikleri gidermek ve halkın taleplerini karşılamak amacıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından ağır ceza mahkemesi kurulması kararı alındı. Yargının etkinliği ve verimliliğini artırmak için yapılan çalışmalar sonucunda ülke genelinde 12 ilçeye 22 adet ağır ceza mahkemesi kurulması planlandı.
Şırnak Valiliği, milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla Cudi Dağı bölgesini 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan etti. Vatandaşların bu bölgelere girmemeleri önem taşıyor.
Eskişehir'de yapılan mahalli idareler seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi adayı olarak seçilen Habil Dökmeci, seçim sonuçlarını değerlendirerek hemşehrilerine teşekkür etti ve hizmet odaklı bir yönetim anlayışıyla çalışacaklarını belirtti.
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