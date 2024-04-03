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Gaziosmanpaşa'da Oyların Yeniden Sayımına Başlandı - Son Dakika
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Politika

Gaziosmanpaşa'da Oyların Yeniden Sayımına Başlandı

Gaziosmanpaşa\'da Oyların Yeniden Sayımına Başlandı

AK Parti'nin itiraz başvurusu sonrası, Gaziosmanpaşa İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nda oyların yeniden sayımı saat 11.00 itibarıyla başladı. AK Parti ve CHP'den görevliler ile İl Seçim Kurulu görevlileri tarafından yapılan sayım işlemleri, Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi önünde takip ediliyor.

03.04.2024 11:43  Güncelleme: 11:49
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AK Parti'nin itiraz başvurusu sonrası, Gaziosmanpaşa İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nda oyların yeniden sayımı saat 11.00 itibarıyla başladı.

31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında sandık kurulu tutanakları ve kararlarına karşı belirlenen itiraz süresi dün saat 15.00 itibarıyla sona erdi. AK Parti dün Beykoz ve Gaziosmanpaşa'da, Cumhuriyet Halk Partisi ise Arnavutköy, Bahçelievler, Fatih, Pendik, Ümraniye ve Zeytinburnu'nda itiraz başvurusunda bulunmuştu. Gaziosmanpaşa'da İl Seçim Kurulu Başkanlığı oyların yeniden sayılmasına karar vermişti. Bugün saat 11.00 itibarıyla AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden 50'şer görevli ve İl Seçim Kurulu görevlileri huzurunda, oyların yeniden sayımına başlandı. Sonuçları takip etmek isteyen vatandaşlar oyların tutulduğu ve sayım işlemlerinin yapıldığı, Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi önünde beklemeye başladı.

Kaynak: DHA

Gaziosmanpaşa, İstanbul, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

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