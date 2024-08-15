Gazze'de ateşkes görüşmeleri Doha'da başladı - Son Dakika
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Politika

Gazze'de ateşkes görüşmeleri Doha'da başladı

Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin arabuluculuk görüşmeleri Katar'ın başkenti Doha'da başladı. İsrail ve Hamas arasındaki müzakerelere ABD, Mısır ve Katar yetkilileri katılıyor.

15.08.2024 16:21
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Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin arabuluculuk görüşmeleri Katar'ın başkenti Doha'da başladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani, İsrail ve Hamas'ı 15 Ağustos'ta yeniden devam etme etmesi çağrısında bulunmasının ardından Hamas müzakerelere katılmayacağını dün açıklamıştı. Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin arabuluculuk görüşmeleri Katar'ın başkenti Doha'da başladı. Kapalı kapılar ardında yürütülen müzakere görüşmelerine İsrail tarafından MOSSAD Başkanı David Barnea, Shin Bet Başkanı Ronen Bar, İsrail ordusundan General Nitzan Alon'ın yanı sıra savunma yetkilileri katılacak.

Görüşmelerde ABD tarafını ise CIA Başkanı Bill Burns, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk temsil ediyor. Görüşmelerde Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ve Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil de yer alıyor.

Hamas heyet göndermeyeceğini açıklamıştı

Hamas'ın üst düzey yetkilisi Sami Abu Zuhri, Hamas'ın müzakerelere heyet göndermeyeceğini belirterek, "Yeni müzakerelere katılmak, işgalin yeni şartlar dayatmasına ve daha fazla katliam yapmak için müzakere labirentini kullanmasına izin verir" demişti.

Zuhri, müzakerelerin ardından arabulucuların kendileri ile görüşmesini umduklarını ifade ederek, "Hamas, 2 Temmuz'da kendisine sunulan BM Güvenlik Konseyi kararı ile Biden'ın vizyonuna dayanan öneriye bağlıdır ve hareket bunu uygulayacak bir mekanizma üzerinde derhal görüşmelere başlamaya hazırdır" ifadelerini kullanmıştı.

Adı açıklanmayan bir kaynak, Hamas'ın arabuluculardan İsrail'den "ciddi bir yanıt" alarak kendilerine dönmesini istediğini söyleyerek, Hamas'ın bunun gerçekleşmesi halinde yarın yapılacak görüşmeden sonra arabulucularla bir araya geleceğini belirtmişti. - DOHA

Kaynak: İHA

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