Gazze'de Ateşkes Müzakereleri Yeniden Başladı - Son Dakika
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Politika

Gazze'de Ateşkes Müzakereleri Yeniden Başladı

Hamas, Katar'da ateşkes müzakerelerinin tam ateşkes ve geri dönüş odaklı olduğunu açıkladı.

03.01.2025 22:58
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Hamas Siyasi Büro Üyesi Basem Naim, Katar'da yeniden başlayan Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakereleri ile ilgili yaptığı açıklamada, "Mevcut müzakere turu tam bir ateşkes, işgal güçlerinin geri çekilmesi ve yerinden edilenlerin geri dönüşüne odaklanacak" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 455 gündür devam ederken, İsrail ve Hamas arasında Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası müzakereleri Katar'ın başkenti Doha'da yeniden başlıyor. Hamas Siyasi Büro Üyesi Basem Naim, müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, Hamas'ın bir anlaşmaya varma konusunda ciddi olduğunu belirterek, kalıcı bir ateşkes ve İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesi gerektiğini vurguladı. Naim, "Halkımızın acılarını hafifletmek amacıyla tüm ülkeler ve taraflarla iletişim kurma çabalarımızın devam ettiğini teyit ediyoruz. Mevcut müzakere turu tam bir ateşkes, işgal güçlerin geri çekilmesi ve yerinden edilenlerin geri dönüşüne odaklanacak. Uluslararası toplumu, İsrail işgalinin hastanelere yönelik ihlallerini ifşa etmeye ve suç saymaya çağırıyoruz. Kamal Adwan Hastanesi müdürü ve diğer sağlık personelinin hayatlarından tamamen İsrail'i sorumlu tutuyoruz" dedi. - DOHA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Gazze'de Ateşkes Müzakereleri Yeniden Başladı - Son Dakika

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