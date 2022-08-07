Tel Aviv'de siren sesleri yükseldi - Son Dakika
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Tel Aviv'de siren sesleri yükseldi

07.08.2022 20:42
Tel Aviv'de siren sesleri yükseldi

Gazze'den İsrail'in başkenti Tel Aviv'e yönelik roket saldırısı nedeni ile kentte siren sesleri yükseldi.

- Tel Aviv'de siren sesleri yükseldi

TEL AVİV - Gazze'den İsrail'in başkenti Tel Aviv'e yönelik roket saldırısı nedeni ile kentte siren sesleri yükseldi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik 3 gündür devam eden saldırılarının ardından İsrail'in başkenti Tel Aviv'de siren sesleri yükselmeye başladı. Gazze'den atılan roketler, İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sistemleri tarafından imha edilirken, başkentte yükselen siren seslerinin ardından Filistinli vatandaşların kutlama yaptığı görüldü. Bölgede can kaybı ve yaralı olmadığı bildirilirken, İsrail İç Cephe Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail vatandaşlarına güvenli yerde kalmaları çağrısı yapılarak, İsrail'in operasyonlarının henüz tamamlanmadığı bildirildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik 3 gündür devam eden saldırılarının ardından İsrail ve Filistin'in, Mısır'ın arabuluculuğunda ateşkes için anlaştığı öne sürülmüş, ateşkesin yerel saatle 20.00'de başlayacağı öngörülmüştü.

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Kaynak: İHA

Tel Aviv, İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Tel Aviv'de siren sesleri yükseldi - Son Dakika

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