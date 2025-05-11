Gazze İçin Barış Gücü Çağrısı

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İsrail'e karşı Gazze barış gücü kurulması gerektiğini belirterek, "Bununla alakalı somut adımlar atılması için önümüzdeki haftalarda iktidar partisinden başlayarak bazı kritik görüşmeler yapacağız." dedi.

Arıkan, Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde düzenlenen, partisinin Ankara 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, son günlerde Türkiye'nin geleceğini doğrudan ilgilendiren gelişmeler yaşandığını söyledi.

Türkiye'nin en önemli meselelerinin gizli toplantılarda, yurt dışındaki masalarda, kapalı kapılar ardından yürütülmemesi gerektiğini ifade eden Arıkan, daha önce hayal kırıklığı yaratan acı tecrübeleri test ettiklerini dile getirdi.

Barışın yanında olduklarını ve ülkenin terörden temizlenmesi istediklerini belirten Arıkan, çözümün adresi olarak Meclis'i işaret etti.

Enflasyon

İnsanların devlete ve ekonomi kurmaylarına güvenmedikleri bir ortamla karşı karşıya olduklarını ileri süren Arıkan, "'Efendim enflasyonu biz düşürüyoruz.' Ne kadar düşürdünüz, yüzde 39'a. Dünyada beşinci sıradasınız. Üstümüzde kim var? Zimbabve, Sudan, Suriye, Arjantin var. Suriye ve Sudan'da iç savaş, Arjantin ve Zimbabve'de iç karışıklık var. Bizde de AK Parti iktidarı var. Ak Parti iktidarı yönetimde olduğu müddetçe bu enflasyonun düşmesi söz konusu değil." diye konuştu.

Arıkan, Türkiye'de kaynak olduğunu ama güven problemi yaşandığını vurgulayarak, "Güven problemini aşmış olsak, yastık altındaki altınların toplamı 300 milyar dolar. 'Ben size güvenmiyorum' diyor vatandaş." ifadesini kullandı.

Eğitim sistemiyle ilgili kişilerin de süreçten şikayetçi olduğuna dikkati çeken Arıkan, "Sebep olarak ekonomik sıkıntılar karşımıza çıkıyor. Eğitim rakamlarında bütçeden yüzde 8 pay ayırmışız. 180 ülkenin eğitime ayırdığı paydan daha aşağı bir payı eğitime ayırmak durumunda kalmışız." şeklinde konuştu.

Arıkan, savunma sanayisi konusuna atılan her adıma sonuna kadar destek olduklarını ama yürütülen süreçle alakalı eksiklikleri de söyleyeceklerini kaydetti.

Gazze için somut adım çağrısı

Arıkan, Gazze konusunda herkesin vicdanının kanadığını ifade ederek, İslam coğrafyasının, dünyanın ve Türkiye'nin Gazze ile ilgili imtihanı geçemediğini ileri sürdü.

Gazze'ye yardım edilmesi için ilk genel seçimlerde Saadet Partisinin iktidara getirilmesi gerektiğini savunan Arıkan, şunları kaydetti:

"Onun dışında ne kadar eylem yaparsak yapalım, iktidar vurdumduymaz şekilde. 1997'de iktidardayken, El-Halil kentinde 29 Filistinli kardeşimiz katledildi. Dönemin başbakanı, başbakan yardımcısı, bakanlar kurulu 'Somut adımlar atmamız gerekir' dediler. Başbakan Erbakan'ın talimatıyla El-Halil kentine Mehmetçik gönderme tezkeresi TBMM'ye gönderildi. Mehmetçik oy birliğiyle El-Halil'e gönderildi. Ne oldu gönderilince, İsrail dut yemiş bülbüle döndü. İsrail güçten anlar. İsrail'e karşı derhal Gazze barış gücü kurulmalıdır. Bununla alakalı somut adımlar atılması için önümüzdeki haftalarda iktidar partisinden başlayarak bazı kritik görüşmeler yapacağız. İnşallah yakın bir zamanda Gazze için dünya parlamentolarının ortak kararıyla somut adım atılmasını hep beraber işleyeceğiz."

Konuşması esnasında Arıkan'a, Trendyol Süper Lig'e yükselen başkent ekibi Gençlerbirliği taraftarlarınca kulüp atkısı hediye edildi.