Gazze'nin Yeniden İnşasına Destek - Son Dakika
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Politika

Gazze'nin Yeniden İnşasına Destek

Fransa, Almanya, İngiltere ve İtalya, Mısır'ın hazırladığı Gazze planını destekledi.

08.03.2025 18:24
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Fransa, Almanya, İngiltere ve İtalya dışişleri bakanlıkları tarafından ortak yapılan açıklamada, Mısır tarafından hazırlanan ve bu ayın başlarında Arap liderler tarafından kabul edilen " Gazze'nin yeniden inşası için 53 milyar dolara mal olacak ve Filistinlileri bölgeden uzaklaştırmayacak planı" desteklediklerini açıkladı.

İsrail'in saldırıları sonucu yerle bir olan Gazze Şeridi'nin yeniden inşası gündemdeki yerini koruyor. Fransa, Almanya, İngiltere ve İtalya, Mısır tarafından hazırlanan ve bu ayın başlarında Arap liderler tarafından kabul edilen "Gazze'nin yeniden inşası için 53 milyar dolara mal olacak ve Filistinlileri bölgeden uzaklaştırmayacak" planı desteklediklerini açıkladılar. Ülkelerin dışişleri bakanlıkları tarafından yapılan ortak açıklamada, "Plan Gazze'nin yeniden inşası için gerçekçi bir yol gösteriyor ve uygulanması halinde Gazze'de yaşayan Filistinlilerin felaket halindeki yaşam şartlarında hızlı ve sürdürülebilir bir iyileşme vaat ediyor" denildi.

Plan, Filistinlilerin Gazze Şeridi yeniden inşa edilirken orada kalmasını öngörüyor

Mısır'ın hazırladığı plan, Gazze'nin kontrolünü Filistin Yönetimi'ne devretmeden önce 6 ay boyunca Gazze Şeridi'ni teknokratlardan oluşan bağımsız bir komitenin yönetmesini öngörüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm nüfusun bölgeyi terk etmesi önerisinin aksine, Filistinlilerin Gazze Şeridi yeniden inşa edilirken orada kalmasını sağlayan planın ilk aşamasında Gazze'de önümüzdeki 2 yıl içerisinde yaklaşık 20 milyar dolar maliyetle 200 bin konut inşa edilmesi öngörülüyor.

Plana göre, uluslararası barış gücü askerlerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararıyla Gazze Şeridi'ne gönderilmesini öneriyor. Ayrıca Mısır ve Ürdün, Filistin Yönetimi polis memurlarını eğitecek ve bu memurlar daha sonra kanun ve düzeni sağlamak üzere Gazze'ye gönderilebilecek.

Trump'ın skandal Gazze planı

Gazze'deki Filistinlilerin başka ülkelere gönderilmesini önererek tepki çeken ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin "Gazze'yi devralacağını" söylemişti. Trump, Filistinlilerin Gazze Şeridi'ni terk etmekten başka alternatiflerinin olmadığını ve komşu ülkeler Ürdün ve Mısır'ın yerlerinden edilen Filistinlileri kabul etmesini istediğini dile getirmişti.

Hem Ürdün hem de Mısır, Filistinlilerin Gazze'den çıkarılmasını kesin bir dille reddetmiş, Trump'ın Gazze planı İsrail haricinde destek bulmamıştı. - PARİS

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, İngiltere, Filistin, Politika, Almanya, Ekonomi, İtalya, Fransa, Dünya, Mısır, Gazze, Son Dakika

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