Gazze\'ye Destek: Uluslararası Karikatür Sergisi Açıldı

Meclis'te, "Ümmetin İmtihanı: Gazze" Uluslararası Karikatür Yarışması katılımcılarının eserlerinin bulunduğu serginin açılışı yapıldı.

Açılışta konuşan, TBMM İdare Amiri ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, Gazze'nin sadece ümmetin değil, bütün insanlığın imtihanı olduğunu söyledi.

Sergide 50'ye yakın eserin bulunduğunu, 49 ülkeden sanatçının sergiye katılım gösterdiğini belirten Turan, "500'e yakın eser göndermişler. O eserleri, jüri üyelerimiz titizlikle seçmiş, biraz önce sergiyi gezdiğimizde gördüğümüz manzara, gerçekten yüreklerimizi sızlatan ama yüreğimiz, insanlığımız ve değerlerimiz adına da bizlere umut veren manzara." dedi.

Turan, şöyle devam etti:

"Bir karikatürde binaları yıkmışlar, lakin binalar toprağa kök salmış ve aşağıda Gazze'yle atan bir kalp oluşmuş. Sanat, edebiyat, kültür, karikatür, tiyatro ve sinema sanatının her türlü insan duygularını en güzel anlatan vesilelerdir. Dolayısıyla bu sanatçılarımız kalemleriyle esasında bir iyilik, insanlık ve vicdan davasının savaşçılarıdır."

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ise serginin hayırlara vesile olmasını dileyerek, eser sahibi sanatçıların çizdikleri karikatürlerle hakikate hizmet ettiğini, insanlığın ortak vicdanına tercüman olduğunu vurguladı.

Yapıcıoğlu, Gazze'deki soykırımın 2 yıldan uzun bir süredir devam ettiğini, 9 Ekim 2025'de sözde bir ateşkes anlaşması imzalandığını anımsatarak, ateşkesin ilanından bu yana sayısız ihlalin gerçekleştirildiğini, siyonist rejimin Gazze'ye insani yardım girişlerini büyük oranda engellemeye devam ettiğini belirtti.

Küresel medya ağlarının karartma, çarpıtma ve sansürüne rağmen Gazze halkı ve direnişinin siyonizmin gerçek yüzünü bütün dünyaya gösterdiğini dile getiren Yapıcıoğlu, gerçeğin üzerinin örtülmesine fırsat vermemeleri gerektiğini kaydetti.

Yapıcıoğlu, serginin gerçekleri yansıttığını belirterek, şöyle konuştu:

"Burada kalemler, güce değil, gerçeğe yaslanmıştır. Burada sanat, haktan, hakikatten ve mazlumdan yana saf tutmuştur, sanatın güce değil hakka ve hakikate hizmet etmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Burada sergilenen karikatürler, sadece bir sanat eseri değil aynı zamanda bir tanıklık, susturulmak istenen bir hakikatin kalemle hayata tutunmuş hali."