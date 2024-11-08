Gazze'ye Ek Geçiş Kapısı Açılıyor

Politika

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), Gazze Şeridi'ne insani yardımların girebilmesi için ek bir geçiş kapısı açılacağını bildirdi.

İsrail yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde siviller, açlık, temiz su kıtlığı ve hijyen sorunları ile mücadele ediyor. İnsani yardımların geçişini engelleyen İsrail ordusu, tüm tepkilere rağmen bölgede tam anlamıyla bir insanlık suçu işliyor. İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) tarafından yapılan açıklamada, insani yardımların Gazze Şeridi'ne girebilmesi için ek bir geçiş kapısı açılacağını bildirdi. Açıklamada, "Gazze'ye yönelik yardım hacmini artırma çabalarımızın bir parçası olarak Kissufim sınır kapısını açmaya hazırlanıyoruz" denildi. - TEL AVİV