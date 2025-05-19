Gazze'ye Yardım Malzemesi Girişi İzni

İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Eden Bar Tal, Gazze Şeridi'ne un, bebek maması ve tıbbi malzeme girişine izin verileceğini açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka devam ederken, İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Eden Bar Tal, Gazze Şeridi'ne un, bebek maması ve tıbbi malzeme girişine izin verileceğini açıkladı. Bar Tal, bebek mamalarının bölgeye girişinin başladığını ifade ederek, ne kadar yardımın girişine izin verileceği, ne zaman ve nerelere dağıtım yapılacağı hakkında detay vermedi. Bar Tal, "İsrail bugün bebek maması taşıyan kamyonların Gazze'ye girişini kolaylaştırıyor. İsrail önümüzdeki günlerde onlarca yardım kamyonunun girişini kolaylaştıracak" dedi.

Gazze'de açlığı bir silah olarak kullanan İsrail, geçtiğimiz mart ayında sınır kapılarını kapatarak, Gazze'ye yardım tırlarının girişini durdurmuştu. - TEL AVİV