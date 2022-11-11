CHP'den istifa eden Aslı Baykal partiye ateş püskürdü - Son Dakika
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CHP'den istifa eden Aslı Baykal partiye ateş püskürdü

11.11.2022 08:32

Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) istifa ettiğini açıklayan eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP'nin parti taklidinden öteye gidemediğini söyleyerek, "Bu siyaset formu CHP'yi kimliksiz bir yapıya büründürmüş ve sığ politikaların mahkûmu haline getirmiştir" dedi ve sessizliğini bozdu.

Eski CHP Genel Başkanı, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın biyokimya profesörü olan kızı Aslı Baykal, CHP'den istifa etti. Sosyal medya hesabından "Siyasi parti üyeliğiniz sonlandırılmıştır" yazılı mesajı paylaşan Aslı Baykal, "Neden istifa ettiniz?" sorusuna "Gördüğüm lüzum üzerine yazmanız yeterli." yanıtını verdi.

"E-DEVLET ÜZERİNDEN İSTİFA ETTİ"

İstifaya ilişkin CHP cephesinden ilk yorumda da CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Kendisi e-Devlet üzerinden istifa etmiştir. Gerekçesinin kendisine sorulması daha uygun olacaktır" dedi.

"CHP'Yİ KİMLİKSİZ BİR YAPIYA BÜRÜNDÜRDÜ"

Günler süren sessizliğini bozan Aslı Baykal, CHP'den neden istifa ettiğini açıkladı. MASA'ya konuk olan Baykal, CHP'nin gelecek için umut vermediğini söyledi. CHP'nin her seçmene erişebilmek için "çelişkili" mesajlar verdiğini dile getiren Baykal, CHP'nin merkez parti taklidinden öteye gidemediğini belirtti. Baykal, CHP'nin siyasi rengini kaybetmeye başladığını belirterek, "Bu siyaset formu CHP'yi kimliksiz bir yapıya büründürmüş ve sığ politikaların mahkûmu haline getirmiştir" ifadelerini kullandı.

"ÖZÜR DİLEYİP BUNU YOK SAYMAK HAFIZAYI SİLMEKTİR"

Baykal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' girişimini ise 'eskinin reddi' ve 'CHP'nin ana unsurlarıyla vedalaşma' olarak yorumladı. Helalleşme girişimini CHP'nin parti politikalarından dolayı 'özür dileme' hareketi olarak ifade eden Baykal, "Geçmişi yüzyıla dayanan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan CHP'nin temel siyaseti için özür dileyip bunu yok saymak hafızayı silmektir" şeklinde konuştu.

"CHP GAYRİ MİLLİ BİR POZİSYONA GELDİ"

CHP'nin ciddi bir savrulma yaşadığını belirten Baykal, "Bu savrulmadaki en can acıtıcı noktanın CHP'nin gayri millî bir pozisyona gelmesidir" dedi. Baykal, CHP'nin iki yıl boyunca kurultayı toplamamasını 'farklı seslere, çözüm önerilerine kulak tıkamak' olarak değerlendirdi. Baykal, bahsettiği bu anlayışı ise 'anti-demokratik' olarak niteledi.

YENİ PARTİ KURACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Geçen yıl hakkında, 'CHP'nin gidişatından rahatsız olduğu ve yeni parti kuracağı' iddiaları ortaya atılan Aslı Baykal, bu iddiaları sosyal medya hesabından yalanlamıştı.

KILIÇDAROĞLU'NA "ELEKTRİK FATURASI" POLEMİĞİNDE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Aslı Baykal, geçtiğimiz aylarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "elektrik faturası ödememe" protestosunu da eleştirmişti. Elektrik zamlarını protesto etmek için faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği kesilmişti. Eşi Selvi Kılıçdaroğlu'yla birlikte faturaları protesto eden CHP lideri, "Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir" demişti. Aslı Baykal ise bunun üzerine isim vermeden Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek "Elektrik faturasını ödeyemeyene sahip çıkmak iktidara gelince elektrik fiyatlarını nasıl indireceğini anlatarak olmalı, sonuç getirmeyecek eylemlerle gündemi değiştirmek iktidara destek oluyor" ifadelerini kullanmıştı.

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Son Dakika Politika CHP'den istifa eden Aslı Baykal partiye ateş püskürdü - Son Dakika


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