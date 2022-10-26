AK Parti'den istifa eden Eşref Fakıbaba'ya İYİ Parti rozetini Meral Akşener taktı - Son Dakika
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AK Parti'den istifa eden Eşref Fakıbaba'ya İYİ Parti rozetini Meral Akşener taktı

26.10.2022 11:25

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in rozetini taktığı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Davası vatan ve millet sevdası olan sizlerle beraber olmaktan, aranızda bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı. Fakıbaba, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hem AK Parti'den hem de milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, yaptığı bir açıklama ile hem milletvekilliğinden hem de partisinden istifa ettiğini açıkladı. Fakıbaba istifasını duyurduğu açıklamasında "2003'te üyesi olduğum AK Parti'de değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren bütün büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum. Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum." ifadelerini kullandı.

"ARANIZDA OLMAKTAN BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUM"

Bugün İYİ Parti'nin grup toplantısı öncesinde Genel Başkan Meral Akşener, Fakıbaba'ya rozet taktı. Fakıbaba ilk sözlerinde "Öncelikle böylesine coşkulu, heyecanlı, davası, vatan millet sevdası olan sizlerle beraber olmaktan ve aranızda bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. 20 yıllık bir siyasetçi olarak samimiyetle söylüyorum. Siyasete ilk kez başlıyor gibi heyecanlı hissediyorum." dedi.

Akşener, AK Parti'den istifa eden Eşref Fakıbaba'ya İYİ Parti rozetini taktı

"BİRLİK İÇERİSİNDE BİR TÜRKİYE HAYAL EDİYORUM"

Fakıbaba açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Uzun yıllarını Anadolu'nun çeşitli yerlerinde hekimlik ve yöneticilik yaparak insanlığa hizmet için kendini adamış, siyaseti halka hizmet olarak gören bir kardeşiniz olarak bugün burada olmamın tek sebebi milletime duyduğum hizmet aşkıdır. Bu aşkın sizlerin de yüreğinde olduğunu görmek beni mutlu etmiştir. Sansür yerine demokratik hak ve özgürlüklerin yaşandığı, gelirin belirli bir zümre yerine tüm milletimize adil bir şekilde dağıtıldığı, kişiye veya menfaatlere uygun uyarlanan değil, herkese eşit davranan, kimsenin kayırılmadığı hukuk ve adalet sisteminin olduğu, en önemlisi ayrışan bir toplum yerine kimsenin etnik kökenine ve inancına bakılmaksızın birlik içerisinde bir Türkiye hayal ediyorum"

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Son Dakika Politika AK Parti'den istifa eden Eşref Fakıbaba'ya İYİ Parti rozetini Meral Akşener taktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'den istifa eden Eşref Fakıbaba'ya İYİ Parti rozetini Meral Akşener taktı - Son Dakika
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