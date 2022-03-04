Gediz'in 100. yılına özel logo - Son Dakika
Üye Girişi

Gediz'in 100. yılına özel logo

04.03.2022 11:16
Gediz'in 100. yılına özel logo

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılına özel logo hazırlandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılına özel logo hazırlandı.

Gediz'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılına özel logosu hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Her bir karış toprağı bizler için çok önemli olan yurdumuz, şanlı tarihinde birçok kez düşmanı hezimete ve büyük yenilgilere uğratmıştır. Bu şanlı zaferlerden birinin yaşandığı yerlerden birisi de şüphesiz Gediz'dir. 30 Ağustos 1922'de Türk ordusu, işgalci güçleri Anadolu'dan temizlemek için 26 Ağustos'ta Afyon'da Büyük Taarruzu başlatmış ve Dumlupınar'da Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün idaresinde düşmanlar imha edilerek zafere ulaşılmıştır. 9 Eylül'e kadar devam eden bu süreçte, Gediz 1 Eylül 1922 Cuma günü Fahrettin Altay komutasındaki 5.Süvari Kolordusu tarafından düşman işgalinden kurtarıldı.Gediz'imizde bu destansı mücadelenin yaşandığı Kurtuluşun 100. Yılı özel logosu belediyemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanarak, yapacağımız tüm etkinlik, kutlama ve duyurularımızda "Milli Mücadele'nin Yüzüncü Yılı" logosu ile birlikte kullanılacak. Bu vesile ile vatan, millet, bayrak ve kutsal değerler uğruna canlarını veren başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi bir kez daha şükran ve minnetle anarken yüce Allah'tan rahmet diliyor ve aziz hatıraları önünde saygı ile eğiliyoruz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Gediz'in 100. yılına özel logo
Gediz'in 100. yılına özel logo
Gediz'in 100. yılına özel logo
Gediz'in 100. yılına özel logo

YORUMLAR
500
Domaniç'in taleplerini dinledi Domaniç'in taleplerini dinledi Aydın'da depreme dikkat çekildi Aydın'da depreme dikkat çekildi

Mustafa Kemal Atatürk, Muharrem Akçadurak, Kütahya, Eylül, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Gediz'in 100. yılına özel logo - Son Dakika


Son Dakika
11:18 Sıvı yağla ilgili karar! Gümrük vergisi değişti
10:56 İçişleri Bakanlığı genelgesi: Okul, hastane ve toplu taşımada maske zorunluluğu devam ediyor
10:54 Shakhtar Donetsk'te şok: Çocuk takımını çalıştıran antrenör Rus kurşunlarının hedefi oldu
10:44 Antalya'daki Ukraynalılar, ülkelerine TIR'larla yardım topluyor: 4 TIR gitti
10:41 Karısını balkondan atarak öldürmek istemişti! Şimdi cezaevinden özür mektupları yazıyor!
10:32 Farah Zeynep Abdullah aldığı eleştirilere dayanamadı, patladı: Hani herkesin kıyafetine kimse karışmıyordu?
10:27 Hayat Bilgisi'nin Akrep Nalan'ı Füsun Nalan Açın yaşamını yitirdi!
10:24 Doğa da Ukraynalılardan yana: 64 kilometrelik Rus konvoyunu "Rasputitsa" denilen çamur mevsimi durdurdu
10:18 Benzine zam üstüne zam geliyor! Litre fiyatı 18,08 TL
10:12 Ukraynalı turiste moral veren Türk viral oldu, barış için yaptığı hareket daha da olay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 11:27:31. #1.13#
SON DAKİKA: Gediz'in 100. yılına özel logo - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement