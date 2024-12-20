Davutoğlu'nun sağ kolundan açıklama geldi: AK Parti'ye mi geçiyorlar? - Son Dakika
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Politika

Davutoğlu'nun sağ kolundan açıklama geldi: AK Parti'ye mi geçiyorlar?

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Gelecek Partili Selçuk Özdağ, AK Parti'ye geçecekleri iddiasına ilişkin, "Ben AK Parti'ye geçersem bana oy verenlere haksızlık etmiş olurum. Şimdi ben bulunduğum yerdeyim, muhalefetteyim. 2028 yılının mayıs ayına kadar ben görevdeyim" dedi.

20.12.2024 17:09  Güncelleme: 17:31
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, " AK Parti'den kopmadım, Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim" açıklaması siyasetin gündemine bomba gibi oturdu.

GELECEK PARTİSİ AK PARTİ'YE Mİ KATILACAK?

Davutoğlu'nun söz konusu açıklaması ve son dönemdeki mesajlarının ardından seçime CHP listelerinden giren ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 10 milletvekili ile girmeyi başaran Gelecek Partisi'nin AK Parti'ye geçeceği konuşulmaya başlandı.

"OY VERENLERE HAKSIZLIK ETMİŞ OLURUM"

Saadet-Gelecek TBMM Grup Başkanı Selçuk Özdağ, iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Katıldığı bir televizyon yayınında konuşan Özdağ, "AK Parti'den teklif gelirse geçer misiniz?" sorusu üzerine, "AK Parti'ye geçersem bana oy verenlere haksızlık etmiş olurum" dedi.

"2028 YILININ MAYIS AYINA KADAR GÖREVDEYİM"

Özdağ, şu ifadeleri kullandı: "Valla şimdi böyle bir şey konuşmak çok zor. Ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nde 3 dönem milletvekilliği yaptım. Muğla'da bana CHP'lilerden, Demokrat Partililerden de oy aldım. Ben AK Parti'ye geçersem bana oy verenlere haksızlık etmiş olurum. Şimdi ben bulunduğum yerdeyim, muhalefetteyim. 2028 yılının mayıs ayına kadar ben görevdeyim. Ben de arkadaşlarım da sayın Davutoğlu da bulunduğumuz yerdeyiz. Biz bulunduğumuz yerde mücadele ediyoruz"

Davutoğlu\'nun sağ kolundan açıklama geldi: AK Parti\'ye mi geçiyorlar?

Selçuk Özdağ, Politika, AK Parti, 3-sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Davutoğlu'nun sağ kolundan açıklama geldi: AK Parti'ye mi geçiyorlar? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Behzat:
    kral sana kimse vermedi Kılıçdaroğlu sayesinde meclistesin buda senin son milletvekililigin. 26 0 Yanıtla
  • Sebahattin Yakar:
    lan bu davutoglunu hic sevmedim gittu 15 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Bana oy verenler diyorsun sana kimse oy vermedi oyu bağlı olduğun partiye verdi çok sevildiğini zannetme 11 0 Yanıtla
  • İhsan Kıraç:
    3 dönem vekillik yaptığın yere nankörlük etmedinmi 7 2 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    bakalım Tayyip dökülen taşlarla ne yapacak 2 0 Yanıtla
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