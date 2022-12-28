Davutoğlu'nun "Bahçeli küçük aklıyla 6'lı masanın içine fitne sokmaya çalışıyor" sözlerine MHP'den ilk tepki geldi - Son Dakika
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Davutoğlu'nun "Bahçeli küçük aklıyla 6'lı masanın içine fitne sokmaya çalışıyor" sözlerine MHP'den ilk tepki geldi

28.12.2022 15:05

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun konuk olduğu canlı yayında sarf ettiği "Bahçeli küçük aklıyla 6'lı masanın içine fitne sokmaya çalışıyor" sözleri MHP'nin büyük tepkisini topladı. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Teşbihte kusur olmaz; 'Akılsız iti yol kocatır' der atalarımız. Akılsız politikacıyı da kifayetsiz hırs bitirir. Tükenmişlik sendromunun yiyip bitirdiği Davutoğlu için 2023 Haziran'ında sandık, siyaset musallası olacak" ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldığı canlı yayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında, "Bahçeli küçük aklıyla 'altılı masa'nın içine fitne sokmaya çalışıyor. Başka zaman Kılıçdaroğlu'nu savunmuyor da şimdi neden savunuyor, yeni mi aklına geldi" dedi.

DAVUTOĞLU'NUN SÖZLERİ SONRASI SUNUCUDAN UYARI GECİKMEDİ

Bahçeli hakkında 'küçük aklıyla' sözleri nedeniyle sunucunun uyarısıyla karşılaşan Davutoğlu, "Onun da benim hakkında kullandıklarını bilseniz…" dedikten sonra ifadesini "Küçük bir hesapla" diye değiştirdi. Davutoğlu'nun sözleri MHP'lilerin büyük tepkisini çekti.

MHP'DEN DAVUTOĞLU'NA SERT YANIT

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yayımladığı mesajda Davutoğlu için zehir zemberek ifadeler kullandı. Yalçın, "Halkta karşılığı olmayan bir küsürat partinin başındaki Ahmet Davutoğlu, kamuoyunun ilgisini çekebilmek kaygısıyla muhalefet destekçisi bir TV kanalında Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'ye dil uzatmış. Hem de kendisinde en kıt olan şeyden, akıldan dem vurarak...

MHP'den Davutoğlu'nun 'Bahçeli küçük aklıyla 6'lı masanın içine fitne sokmaya çalışıyor' sözlerine ilk tepki
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın.

"HER SÖZÜ, HER TAVRI BİR SİYASET GÜLMECESİ"

Davutoğlu'nun güdük kanatları uçmaya yetmiyor ama kendini Zümrüdüanka sanıp havalanmaya çabalıyor. Yürümeye takati yok, lakin kervansız Bezirgânbaşı gibi yola revan oluyor. Her sözü, her tavrı bir siyaset gülmecesi…

"2023 HAZİRAN'INDA SANDIK, SİYASET MUSALLASI OLACAK"

Teşbihte kusur olmaz; 'Akılsız iti yol kocatır' der atalarımız. Akılsız politikacıyı da kifayetsiz hırs bitirir. Tükenmişlik sendromunun yiyip bitirdiği Davutoğlu için 2023 Haziran'ında sandık, siyaset musallası olacak."

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Son Dakika Politika Davutoğlu'nun 'Bahçeli küçük aklıyla 6'lı masanın içine fitne sokmaya çalışıyor' sözlerine MHP'den ilk tepki geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Davutoğlu'nun "Bahçeli küçük aklıyla 6'lı masanın içine fitne sokmaya çalışıyor" sözlerine MHP'den ilk tepki geldi - Son Dakika
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