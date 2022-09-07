Ahmet Davutoğlu, 6'lı masa bileşenlerinin mutabık kaldığı konuyu açıkladı: Seçim tarihi netleşene kadar aday konuşmak yok - Son Dakika
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Ahmet Davutoğlu, 6'lı masa bileşenlerinin mutabık kaldığı konuyu açıkladı: Seçim tarihi netleşene kadar aday konuşmak yok

07.09.2022 08:38

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 6'lı masanın adaylık konusunda seçim tarihini beklediğini ifade ederek, "Şu ana kadar üzerinde mutabık kaldığımız husus seçim tarihi netleşene kadar süreç başlayana kadar aday konusunu konuşmamak. 2 Ekim'deki toplantıda da hemen gündeme geleceği kanaatinde değilim" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Halk TV canlı yayınında Suat Toktaş'ın sorularını yanıtlayarak gündemi değerlendirdi. Davutoğlu'nun gündeminde Haziran ayında yapılması planlanan seçimler ve adaylık meselesi de vardı.

"SEÇİMLER ÇANTADA KEKLİK DEĞİL"

Gelecek seçimin muhalefet partileri ve 6'lı masa tarafından çantada keklik olarak görülmemesi gerektiğini söyleyen Davutoğlu, zor bir seçim süreci yaşanacağını belirtti. Davutoğlu, "Şu kanaat son derece yanlış olur: 'Çok kolay bir kazanılacak bir zafer var ve kim olursa olsun seçimi kazanır.' Hayır! Türkiye'de hiçbir seçim kolay değildir. Çantada keklik değil. Zor bir seçim kampanyası olacak." ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU'NDAN ADAYLIK TALEBİ GELMEDİ"

''Kılıçdaroğlu'nun adaylığı altılı masaya geldi mi?'' sorusuna ise Davutoğlu, ''Sayın Kılıçdardoğlu bu konuyu soru geldiğinde başı şeyleri kanaatlerini paylaşıyor. Ve her defasında da buna altılı masada karar vereceğiz de diyor. Şu ana kadar altılı masaya böyle bir talep de gelmedi, böyle bir tartışma da olmadı. Net olarak söylüyorum. Hiç tartışılmadı'' yanıtını verdi.

"SEÇİM TARİHİ NETLEŞENE KADAR ADAY KONUSUNU KONUŞMAYACAĞIZ"

Davutoğlu şöyle devam etti: ''Şu ana kadar üzerinde mutabık kaldığımız husus seçim tarihi netleşene kadar süreç başlayana kadar aday konusunu konuşmamak. Bunları geçtik, yok. 2 Ekim'deki toplantıda da bunların hemen gündeme geleceği kanaatinde değilim. Tabii ki konuşulacak, istişare edilecek. Her parti içinde istişareler yapılacak. Partiler arası istişareler yapılacak ama hemen konuşulmayacak. Geçiş sürecini konuşma kararı aldık.''

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Son Dakika Politika Ahmet Davutoğlu, 6'lı masa bileşenlerinin mutabık kaldığı konuyu açıkladı: Seçim tarihi netleşene kadar aday konuşmak yok - Son Dakika


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