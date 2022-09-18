Gelecek Partisi, cumhurbaşkanı adayını resmen açıkladı - Son Dakika
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Gelecek Partisi, cumhurbaşkanı adayını resmen açıkladı

18.09.2022 18:24
Gelecek Partisi, cumhurbaşkanı adayını resmen açıkladı

İstanbul'da "AK Parti'nin kalesi" olarak görülen Sultanbeyli'de vatandaşlarla buluşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun mitinginde, "Yüzde 50 bir kere aldın, bir daha alırsın. Adayımız Davutoğlu" pankartı açılırken, kürsüye gelen Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin de, "Buradan ilan ediyoruz adayımız Genel Başkanımız Davutoğlu" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin İstanbul'da en çok oy aldığı ilçelerin başında gelen Sultanbeyli'de partileriyle buluştu. Davutoğlu'nun miting yaptığı alana, "Yüzde 50 oyu bir kere aldın, bir daha alırsın. Adayımız Ahmet Davutoğlu" pankartı asıldı.

Gelecek Partisi, AK Parti'nin İstanbul'daki kalesinde Cumhurbaşkanı adayını ilan etti

İL BAŞKANI ŞAHİN: ADAYIMIZ GENEL BAŞKANIMIZ

Miting nedeniyle kürsüye gelen Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin de çarpıcı ifadeler kullandı. Şahin, "Buradan ilan ediyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız genel başkanımız Ahmet Davutoğlu'dur" dedi.

İşte o pankart:

Gelecek Partisi, AK Parti'nin İstanbul'daki kalesinde Cumhurbaşkanı adayını ilan etti
YORUMLAR
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