Gelecek Partisi, cumhurbaşkanı adayını resmen açıkladı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin İstanbul'da en çok oy aldığı ilçelerin başında gelen Sultanbeyli'de partileriyle buluştu. Davutoğlu'nun miting yaptığı alana, "Yüzde 50 oyu bir kere aldın, bir daha alırsın. Adayımız Ahmet Davutoğlu" pankartı asıldı.

İL BAŞKANI ŞAHİN: ADAYIMIZ GENEL BAŞKANIMIZ

Miting nedeniyle kürsüye gelen Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin de çarpıcı ifadeler kullandı. Şahin, "Buradan ilan ediyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız genel başkanımız Ahmet Davutoğlu'dur" dedi.

İşte o pankart: