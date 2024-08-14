Gelecek Partisi İsmail Haniye ve Gazze Soykırım Şehitlerini Anma Programı Düzenledi - Son Dakika
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Politika

Gelecek Partisi İsmail Haniye ve Gazze Soykırım Şehitlerini Anma Programı Düzenledi

Gelecek Partisince "İsmail Haniye ve Gazze Soykırım Şehitlerini Anma Programı" düzenlendi.

14.08.2024 17:47
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Gelecek Partisince "İsmail Haniye ve Gazze Soykırım Şehitlerini Anma Programı" düzenlendi.

Parti genel merkezinde düzenlenen programa Hamas'ın Türkiye Ofisi sorumluları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'ye gelecek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Gazze'deki soykırımı dünyaya göstermek amacıyla İslam ülkeleri liderlerine Gazze'ye birlikte gitme çağrısında bulunması gerektiğini belirtti.

Kimsenin Abbas'tan diplomatik bir konuşma beklemediğini ifade eden Davutoğlu, herkesin Filistin için sesini yükseltme vakti olduğunu dile getirdi.

Gazze'de yaşananların açık bir soykırım olduğuna ve bunun artık insani mesele haline geldiğine dikkati çeken Davutoğlu, Filistin meselesinin Araplardan önce Türkiye'nin meselesi olduğunu ifade etti.

Filistin Diplomasi Merkezi Başkanı Musa Akkari de "İsrail ne kadar Gazzeliyi katletse de Filistinlilerin fikirlerini ortadan kaldırmaya gücü yetmez." ifadesini kullandı.

Akkari, İsrail'in suikastına uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin mücadelesini sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Gelecek Partisi İsmail Haniye ve Gazze Soykırım Şehitlerini Anma Programı Düzenledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gelecek Partisi İsmail Haniye ve Gazze Soykırım Şehitlerini Anma Programı Düzenledi - Son Dakika
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