Gelecek Partisi Milletvekili'nden Murat Kurum'a destek - Son Dakika
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Politika

Gelecek Partisi Milletvekili'nden Murat Kurum'a destek

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Dr. Selim Temurci, katıldığı canlı yayında AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'a destek olacaklarını açıkladı. Temurci, Kadir Topbaş tarzı yaklaşımın İstanbul'un sorunlarına daha iyi geleceğini düşündüğünü belirtti. Ancak, aynı programda bulunan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Temurci'nin Meclis'e CHP oylarıyla girdiğini hatırlatarak eleştirdi.

11.02.2024 10:27  Güncelleme: 10:33
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Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Dr. Selim Temurci, katıldığı canlı yayında AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'a destek olup olmayacaklarıyla ilgili soruya Kurum'un seçim yarışında daha önce olduğu yanıtını verdi. Temurci, "Kadir Topbaş tarzı yaklaşımın İstanbul'un sorunlarına daha iyi geleceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Aynı programda bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise Temurci'nin Meclis'e CHP oylarıyla girdiğini hatırlatarak Daha ilk seçimde, oy aldıkları CHP'yi sattılar." ifadelerini kullandı.

"MURAT BEY'İN ÖNDE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

TV100'deki Farklı Açılar programında Kübra Par'ın "AK Parti'nin adayı Murat Kurum'u destekleme ihtimaliniz olur mu?" sorusuna cevap veren Temurci, "İstanbul'un siyasi kavgaların merkezi olmasını istemiyorum." diyerek "Ben Kadir Topbaş tarzı yaklaşımın İstanbul'un sorunlarına daha iyi geleceğini düşünüyorum. Bu konuda Murat Kurum'un daha önde olduğunu söylüyorum. Daha ne söyleyeyim?" ifadelerini kullandı.

TANJU ÖZCAN'DAN TEPKİ: "İLK SEÇİMDE CHP'Yİ SATTINIZ"

Canlı yayın konuklarından CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise Temurci'nin sözlerine karşılık "Kılıçdaroğlu'nun yanlış yaptığının en somut delili sayın milletvekilimizin sözleri. Daha ilk seçimde, oy aldıkları CHP'yi sattılar." dedi.

Özcan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Sayın Kılıçdaroğlu benden helallik istemedi. Çünkü sayın Kılıçdaroğlu'nu kandırmışlar, oturtmuşlar 6'lı masanın başına, 'Seni cumhurbaşkanı yapalım' demişler ama hiç de inanmamışlar. Siz CHP'de helal oylarıyla seçilirken, rozet takarken, ben Ankara'ya doğru 40 derecede yürüyüşteydim, biliyorsunuz değil mi?" ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Milletvekili\'nden Murat Kurum\'a destek

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ALI YANIK: Problem değil, siz hepiniz, Büyük Başkan Ekrem İMAMOĞLU tek :) 108 77 Yanıtla
  • Necati Kaya: Seçimlerden sonra yüzde sıfır oy aldıklarında ,dağılırlarken Akp ye geçmek iyin yol yapıyor. 105 16 Yanıtla
  • hüseyin şen: dön dünya dön 91 15 Yanıtla
  • Azat Deniz: İmam oglu pompalaya pompalaya kazanır 38 20 Yanıtla
  • Gerginyo : Biraz dik durun bu kadar kaybak olmayın o kadar seviyorsan akpden girseydin seçimlere sizi seçen seçmene ihanettir yaptığınız 42 7 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903: Tipe bak nur yok 31 6 Yanıtla
  • erdemir : valla adam doğru söylemiş.ben AKP değilim ama maalesef 8 9 Yanıtla

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Son Dakika Politika Gelecek Partisi Milletvekili'nden Murat Kurum'a destek - Son Dakika


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