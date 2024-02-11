Gelecek Partisi Milletvekili\'nden Murat Kurum\'a destek

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Dr. Selim Temurci, katıldığı canlı yayında AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'a destek olup olmayacaklarıyla ilgili soruya Kurum'un seçim yarışında daha önce olduğu yanıtını verdi. Temurci, "Kadir Topbaş tarzı yaklaşımın İstanbul'un sorunlarına daha iyi geleceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Aynı programda bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise Temurci'nin Meclis'e CHP oylarıyla girdiğini hatırlatarak Daha ilk seçimde, oy aldıkları CHP'yi sattılar." ifadelerini kullandı.
TV100'deki Farklı Açılar programında Kübra Par'ın "AK Parti'nin adayı Murat Kurum'u destekleme ihtimaliniz olur mu?" sorusuna cevap veren Temurci, "İstanbul'un siyasi kavgaların merkezi olmasını istemiyorum." diyerek "Ben Kadir Topbaş tarzı yaklaşımın İstanbul'un sorunlarına daha iyi geleceğini düşünüyorum. Bu konuda Murat Kurum'un daha önde olduğunu söylüyorum. Daha ne söyleyeyim?" ifadelerini kullandı.
Canlı yayın konuklarından CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise Temurci'nin sözlerine karşılık "Kılıçdaroğlu'nun yanlış yaptığının en somut delili sayın milletvekilimizin sözleri. Daha ilk seçimde, oy aldıkları CHP'yi sattılar." dedi.
Özcan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Sayın Kılıçdaroğlu benden helallik istemedi. Çünkü sayın Kılıçdaroğlu'nu kandırmışlar, oturtmuşlar 6'lı masanın başına, 'Seni cumhurbaşkanı yapalım' demişler ama hiç de inanmamışlar. Siz CHP'de helal oylarıyla seçilirken, rozet takarken, ben Ankara'ya doğru 40 derecede yürüyüşteydim, biliyorsunuz değil mi?" ifadelerini kullandı.
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