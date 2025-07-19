Gelecek Partisi\'nden İstifa Şoku: Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin Partiden Ayrıldı

Ahmet Davutoğlu'nun liderliğini yaptığı Gelecek Partisi'nde milletvekilleri Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin, partilerinden istifa etti.

Gelecek Partisi'nde istifa şoku yaşandı. Partinin iki milletvekili Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin, partilerinden istifa etme kararı aldı.

İSTİFA DEPREMİ! NEDENİ NETLİK KAZANMADI

İki ismin istifa kararının gerekçeleri henüz resmi olarak açıklanmadı. İstifaların, önümüzdeki saatlerde kamuoyuna duyurulması bekleniyor. İki ismin bağımsız olarak mı yoluna devam edeceği yoksa başka bir partiye mi geçeceği de henüz netlik kazanmadı.