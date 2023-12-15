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Genç, Filistinli öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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Genç, Filistinli öğrencilerle buluştu

Ortahisar Belediyesi, Trabzon Uluslararası Öğrenci Derneği ile Filistinli ve Gazzeli öğrencilere yönelik etkinlik gerçekleştirdi.

Genç, Filistinli öğrencilerle buluştu
15.12.2023 - 14:19,
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Ortahisar Belediyesi, Trabzon Uluslararası Öğrenci Derneği ile Filistinli ve Gazzeli öğrencilere yönelik etkinlik gerçekleştirdi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'da yükseköğrenimlerini sürdüren Filistinli ve Gazzeli öğrencilerle Dijital Gençlik Kütüphanesi'nde bir araya geldi. Öğrencilerle birlikte kefiye takan ve tek tek onlarla sohbet eden Genç, yakınlarını kaybeden öğrencilere başsağlığı ve sabır dileyerek, acılarını paylaştı. Her konuda öğrencilere yardımcı olacağını ifade eden Genç'e öğrenciler de bu duyarlılığından ve hassasiyetinden dolayı teşekkür etti. Başkan Genç, Gazze ve Filistin'de güncel gelişmelerle ilgili öğrencilerden bilgi aldı.

Filistinli öğrencilere hitap eden Başkan Genç, Gazze'de yaşananları soykırım olarak niteleyerek, "Hiç savaş olmasın isteriz ama maalesef savaş olursa dokunulmayacak alanlardan biri de hastaneler, okullar, çocuklar ve yaşlılardır. Ama şu anda resmi rakamlara göre 18 bin 605 Gazzeli kardeşimiz şehit oldu. Enkazın altında olan kardeşlerimiz de var. Bunların 8 bin tanesi çocuk, 6 bin tanesi kadın. O nedenle bu savaş değildir, hukuki tanımıyla beraber soykırımdır. İnşallah bu soykırımın sonuçlarına da bunu yapanlar katlanacaklardır" dedi.

Türkiye'nin her zaman Filistin'i bir milli dava olarak gördüğünü ve görmeye devam ettiğine vurgu yapan Genç, "Cumhurbaşkanımız bu konuda diplomatik çaba yürütüyor. Gazze'den gelen yaralılara el açtık, şifa bulmaları için ama mümkün olduğunca da Gazze'ye el uzatıyoruz. İnşallah bu soykırım sona erer. Bu soykırım yapanların yanına kar kalmayacak. Buna yürekten inanıyorum. Artık İsrail bir devlet değildir, terör devletidir. Çünkü resmen terör uyguluyor. Bütün bu katliamlara rağmen 2 milyon 350 bin Gazzeli vatanlarını terk etmiyor ve mücadele ediyor. Yapılan bu terör bir de güzelliğe sebep oldu. Vicdan sahibi toplumlar bu konuda ses veriyorlar. Hristiyan olsa bile ses veriyorlar. İngiltere'de, Newyork'ta, İspanya'da gösteriler yapılıyor. Bir taraftan hüznü yaşarken daha güzel olanı İslam'a katılımlar başladı. İnsanlar bir gerçeği fark ettiler. Buradan bizim yapabileceğimiz ne varsa, hem derneğimizde hem de irtibatta olalım. Hepinize teşekkür ediyorum. Orantısız bir savaş olmasına rağmen orada mücadele eden bütün kardeşlerimize Kassam Tugaylarına başarılar diliyorum. Allah onları muzaffer kılsın inşallah" diye konuştu.

Etkinliğin son bölümünde Genç, kütüphanenin girişine asılan "Filistin için bir söz, bir imza" görseline, Tevbe Suresi'nin "Korkma, çekinme Allah bizimledir" manasına gelen 40. ayetini yazarak, imzaladı. - TRABZON

Kaynak: İHA
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