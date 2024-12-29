Genç Türkiye Forumu\'nda Eğitim Politikaları Masaya Yatırıldı

Politika

TÜRKİYE Gençlik STK'ları Platformunca (TGSP) 10'ncusu düzenlenen Genç Türkiye Forumu'na katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bu tür konularla ilgili olarak derinlemesine araştırma yapan, sahada emek sarf eden ve bu araştırmanın sonuçlarını raporlaştırıp, bu raporlar üzerinde fikir beyan eden insan sayısı maalesef çok az. Herkes gelenekselleşmiş ezberleri üzerinden yorumlar yapıyorlar. Ezbere bilgiler üzerinden analizler yapıyorlar. Ezbere bilgiler üzerinden okurlarımızı, eğitim sistemimizi, öğretmenlerimizi eleştiriyorlar" dedi.

Türkiye Gençlik STK'ları Platformunca (TGSP) 'Gençlerin Eğitim Politikaları Algısı' başlığıyla 10'ncusu düzenlenen Genç Türkiye Forumu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile İlim Yayma Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Erkek Lisesi'nde gerçekleşti. Gençlerin de katıldığı forum sonrası Bakan Tekin ve Bilal Erdoğan açıklamalarda bulundu.

'HERKES GELENEKSELLEŞMİŞ EZBERLERİ ÜZERİNDEN YORUMLAR YAPIYORLAR'

Forumla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, "İçeride de söyledim, bu tür konularla ilgili olarak derinlemesine araştırma yapan, sahada emek sarf eden ve bu araştırmanın sonuçlarını raporlaştırıp, bu raporlar üzerinde fikir beyan eden insan sayısı maalesef çok az. Herkes gelenekselleşmiş ezberleri üzerinden yorumlar yapıyorlar. Ezbere bilgiler üzerinden analizler yapıyorlar. Ezbere bilgiler üzerinden okurlarımızı, eğitim sistemimizi, öğretmenlerimizi eleştiriyorlar. Ben burada şunu gördüm, bilimsel araştırma metodolojisine uygun bir biçimde sahada çok kapsamlı bir evren içerisinde bilgi ve araştırma yapılıyor. Sonra araştırmanın ham sonuçları üzerinden burada forum kapsamındaki arkadaşlarımız bir gün boyunca emek sarf etmişler ve raporlaştırmadan önce de kafalarına takılan açıklama istedikleri konularla ilgili bize sorular yönelttiler. Bizde cevap verdik, gayet verimli güzel bir ortamdı" şeklinde konuştu.

'TÜRKİYE'DE EĞİTİMLE İLGİLİ TARTIŞMALARA DAHA OLUMLU KATKI SAĞLAYACAKTIR'

Bilal Erdoğan ise, "Genç Türkiye forumlarının 10'uncusunu yaptık. Türkiye'nin dört bir yanından bütün illerden katılan gençlerle, gençlerin gündeminde olan meseleleri uzmanlar eşliğinde bir gün boyunca çalıştaylarda ele aldık. Bunların bazılarının öncesinde konuyla ilgili gençlere anketler uygulayarak, o anketlerin sonuçları üzerinden konuşturduk gençleri. Bu 10'ncusu olan eğitim konusunda da öncesinde gençlere yönelik eğitimle ilgili bir anket düzenlendi. O anket sonuçları bugün masalardaki gündemlerin belirlenmesinde etkili oldu. Gençler masalarda eğitimle ilgili başlıkları müzakere ederken moderatör eşliğinde, eğitimin uzmanı olan birisinin eşliğinde, konuları konuştular. Dolayısıyla hem akranlarıyla hem de eğitim alanında çalışan uzmanlarla bu gündemleri değerlendirdikleri zaman gençlerin bu konularla ilgili kanaatlerini, ayakları daha yere basan bir şekilde, daha güçlü bir şekilde oluştuğunu, şekillendiğini gördük. Sonunda da her masa bir sorusunu Sayın Bakanımıza takdim etti. Aynı zamanda masalardaki çalışmaların özetleri de Sayın Bakanımıza ve eğitim alanındaki karar vericilere de takdim edilecek. Gerçekten gençlerin meselelerle ilgili kanaatlerini daha sağlam temeller üzerinde şekillenmesinin önemine inanıyorum. Türkiye Gençlik STK'ları Platformu'nun bu 'Genç Türkiye Forumu'nu çalışması tam bunu yapmaya çalışıyor. Bütün emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bunun çıktıları, sonuçları Türkiye'de eğitimle ilgili tartışmalara daha olumlu katkı sağlayacaktır" diye konuştu.