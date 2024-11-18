Gençlere Spor Tesisleri Müjdesi - Son Dakika
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Politika

Gençlere Spor Tesisleri Müjdesi

Bakan Bak, gençlerin teröre teslim edilmeyeceğini, spor tesisleriyle destekleneceğini ifade etti.

18.11.2024 23:44
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Bakan Bak: "Biz eser siyasetine devam ediyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak:

"Gençlerimizin hiçbirini teröre teslim etmeyeceğiz"

VAN - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlerin hiçbirini teröre teslim etmeyeceklerini ifade ederek, 'Gençlere sporun iyileştirici gücünü, sporun birleştirici gücünü, sporun onlara katacağı özgüveni sağlayacak böyle tesisleri yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Dün akşam saatlerinde Van'a gelen Bakan Bak, bugün sabah saatlerinde beraberindeki protokol üyeleriyle İpekyolu Çok Amaçlı Spor Salonu'nun toplu açılış törenine katıldıktan sonra Van Valiliği ve AK Parti Van İl Başkanlığını ziyaret etti. Daha sonra İpekyolu ilçesine bağlı Yalım Erez Mahallesi'nde inşaatı devam eden 2 bin kişilik spor salonunda incelemelerde bulunan Bakan Osman Aşkın Bak, Van'da gençler için yaptıkları tesislerin toplu açılışlarını yaptıklarını belirterek, "Yüzme havuzları, gençlik merkezleri, sporcu fabrikası, 135 tane halı saha, 235-240 tane basketbol sahası başta olmak üzere rafting kamp merkezleri gibi pek çok tesis kazandırılmış. Bugünkü değerle yaklaşık iki milyarlık bir yatırımı bugün açmış olduk. Burada da başlanmış olan bir yatırım var. O yatırımda da yüzde 25 seviyelerinde. Bunu da biz tamamlayacağız. En kısa zamanda ihaleye çıkıp valiye de talimat verdik, vekillerimizle beraber gençlerimizin spor yapması için çok amaçlı bir salon burası. Basketbol ana salonuyla beraber dört tane antrenman salonu var. Judo, karate başta olmak üzere pek çok mücadele sporları için faaliyetin olduğu gençlik merkezinin de içinde olduğu gençlerle ilgili çalışmanın olduğu bir tesis. Biz hiçbir işimizi yarım bırakmayız. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız hakikaten Türkiye'de büyük bir tesis, spor tesisi hamlesi gerçekleştirmemize vesile oluyor, önümüzü açıyor. Bunu da bu bölgemizde de gençlerin ihtiyacı olan önemli bir tesis olacağına inanıyoruz. Gençlerimizin hiçbirini teröre teslim etmeyeceğiz. Terörle mücadele de gerçekten hükümetimiz önemli işler yapıyor. Gençlere sporun iyileştirici gücünü, sporun birleştirici gücünü, sporun onlara katacağı özgüveni sağlayacak böyle tesisleri yapmaya devam edeceğiz. Bu konuda da şu anda yüzde 25 seviyesinde olan tesisi en kısa sürede tamamlayacağız" dedi.

"Biz bu ülkenin gençlerinin spor yapmasını, kötü alışkanlıklardan uzak durmasını istiyoruz" diyen Bakan Bak, şöyle devam etti:

"Biz eser siyasetine devam ediyoruz. Eserlerin Türkiye Cumhuriyeti'nin her noktasında yapılması için de gayret ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak da bu tesisin de tamamlanması için valimize ilgili talimatları verdik. Biz de il müdürlüğümüz üzerinden destek olup bu tesisleri kısa zamanda tamamlayacağız. Hayırlı olsun tekrar. Amacımız gençlere hizmet etmek, spora çağırmak, sporla onları birleştirmek, sporun iyileştirici gücünü, birleştirici gücünü kullanmak. Önemli olan bu ülkenin güzel gençlerine hizmet etmek, onları güzel işlerle buluşturmak, güzel vatan için doğru işlerle buluşturmak, onları iyi eğitmek, sporda da kültürde de iyi eğitmek. Amacımız bu. Biz bunun peşindeyiz. Gençleri tesisler bittiği zaman oraya bekliyoruz. Yeni açılan tesislere bekliyoruz. Havuzlara bekliyoruz. Bütün ailelere sesleniyoruz, çocuklarınızı havuzlara getirin, spor tesislerine getirin. Bugün çok güzel bir gün yaşadık. Cıvıl cıvıl genç bir nüfusa sahip Van'ın bu hizmetlerinin artarak devam etmesi istiyoruz. Dolayısıyla tekrar biz devlet olarak eser siyasetine, hizmet siyasetine devam edeceğiz. Hizmetimizi her yere götüreceğiz."

Bakan Bak, yaptığı açıklamanın ardından Nur Tatar Spor Salonu'na gitmek üzere buradan ayrıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Gençlere Spor Tesisleri Müjdesi - Son Dakika

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