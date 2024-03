Akil Gençler Platformu\'nda AK Parti adayları Eskişehir\'deki sorunları ve vaatleri anlattı

Politika

Eskişehir'de Akil Gençler Platformu'nun düzenlendiği organizasyona katılan AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, AK Parti Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, kentteki sorunlar ve seçim vaatlerini sıraladı.

Eskişehir'de bir otelin salonunda Akil Gençler Platformu'nun düzenlediği "Gençler Kararını Veriyor" organizasyona; AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan, AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, AK Parti Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, partililer ve çok sayıda genç katıldı.

"Hizmet götürecek olan ağabeylerimizle var gücümüzle çalışacağız"

Organizasyonda kürsüye çıkan Akil Gençler Platformu Genel Başkanı Delil Ateş, "Dostlarım, Eskişehir'in sadece merkezinde değil, en ücra mahallelerine, en ücra sokaklarına hizmet götürecek olan ağabeylerimizle var gücümüzle çalışacağız. Çünkü biz daha yaşanılabilir bir Eskişehir istiyoruz. Bunu fazlasıyla hakediyoruz. Kararımız net, sözümüz net" dedi.

"Kaldırım yapacağız dediler de siz mi dediniz durun yapmayın diye?"

Daha sonra kürsüye çıkan AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü şöyle konuştu:

"İnşallah Sivrihisar'da nasıl yaptıysak sizlerle beraber yine kazanacağız ve yine Tepebaşı'nı, Eskişehir'i sizlerle birlikte yöneteceğiz. Bir aydır sahalarda geziyoruz, her tarafı dolaşıyoruz. Gerçekten içler acısı bir durum var. Eksikler çok, görmezlikten gelinmiş, yapmak istenilmemiş, ayrımcılık yapılmış, bugün Sütlüce'si, Şirintepe'si, Yeşiltepe'sinde çok büyük eksiklikler var, Fevzi Çakmak'ta çok büyük eksiklikler var. Bunlar, sadece merkezdeki 10 mahalleye hizmeti yapmışlar ama kenar mahallelerdeki hizmetlerin hiçbirini yapmamışlar. Burada artık bir bahane belediyeciliği çıkmış ortaya. İş yapmak istemedikleri için her şeye bahane üretiyorlar, her şeye bahane buluyorlar. Yolu yap diyorsun engelliyorlar diyor, kaldırımı yap engelleniyoruz diyorlar, altyapıyı yap engelleniyor diyorlar. Sorayım size, mahallelerinize gelip de yol yapacağız, kazı yapacağız, operasyon yapacağız, kaldırım yapacağız dediler de siz mi dediniz durun yapmayın diye? Ama yapmaya niyetleri olmadıkları için bahane belediyeciliği yapmışlar. Ama bizim belediyeciliğimiz öyle bir belediyecilik değil, bizim belediyeciliğimiz ilk önce insan odaklı, hizmet odaklı, şeffaf belediyecilik adaletli yönetim."

"85 mahallesi de aynı hizmeti alacak"

Beylikova ilçesinde yaptığı hizmetlerle tanınan ve Odunpazarı ilçesi için 'çoğu ilden büyük' diyen AK Parti Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp ise, "Biz 15 senede Beylikova'da vermiş olduğum bütün sözlerimi tuttuk. Ama Odunpazarı aslında gerçekten birçok ilden büyük. Aslında koskoca bir il olan Odunpazarı; sanayicisi, esnafı, emeklisi, genci, kadını, öğrencisi herkes hizmet bekliyor. Maalesef Odunpazarı 85 mahallesine aynı hizmetler gitmemiş. 75. Yıl Mahallesi ile Gündoğdu, Orhangazi, Huzur'u, Emek'i herkes hizmet bekliyor. Herkes aynı vergiyi veriyor, herkes aynı su parasını veriyor, herkes aynı ulaşım parasını veriyor ama aynı hizmeti almıyor. Ben söz veriyorum, Odunpazarı'nın 85 mahallesi de aynı hizmeti alacak, aynı şeyler yaşanacak, aynı hizmetler olacak diyorum. 10 senedir belediye başkanı Kazım Başkan, amatör sporlara hiç yardım yapmamış. Amatör sporlar bir şehirde, bir ilçede en çok desteklenmesi gereken yerler. Bir sürü gençlerimiz, çocuklarımız var. Sadece halı saha yaptım diyor, tamam ben Beylikova'ya 11 halı saha yaptım ama sentetik halı saha da yaptık. Bizim takımlarımız Alpu, Bozan, Mihalıççık, Beylikova'da oynuyor. Karatesi var, yüzmesi var, sporu var, boks var, güreş var. Arkadaşlar, biz nasip olursa, gelirsek Odunpazarı'nda da, Tepebaşı'nda da, Büyükşehir'de de amatör spor kulüplerinin hepsine sahip çıkacağız. Gerekli her türlü desteği vereceğiz" ifadelerini kullanarak vaatlerini sıraladı.

"Eskişehir'in büyümesi gerekiyor"

Eskişehir'in giderek küçüldüğünü dile getiren ve kentte çevre sorunu olduğunu dile getiren AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu ise şöyle konuştu:

"Eskişehir bundan 25 sene önce Bursa'yla büyük şehirlerle yarışıyordu. Bugün geldiğimizde 30 büyükşehir arasında en az yatırım yapan şehirlerden biri. Tabii ki bu yatırımlar yapılmadığı için şehir büyümüyor, şehir gelişmiyor, şehirdeki ne gayrimenkullerin fiyatı istediğimiz gibi artıyor, ne esnafımız daha rahat para kazanabiliyor. Yatırım hem istihdamı hem de esnafımızın önünü açacaktır. İnşallah trafiği bitireceğiz diyoruz bununla ilgili yatırımlarımız var. Kentsel dönüşüm yapacağız diyoruz. Bununla ilgili yatırımlarımız var. Eskişehir'i büyütmek isteyen ben ve başkanlarımız var ama karşımızda hep Eskişehir'i küçültmek isteyen, Eskişehir'e yatırım istemeyen ve bunu açık açık da söyleyen bir rakibimiz var. Eskişehir büyütmeyeceğiz bizi diyorlar. Bizim gençlerimiz nerede iş bulacak Eskişehir'i büyütmeyeceksen? Eskişehir'in büyümesi lazım çocuklarımıza iş bulmamız lazım, esnafımıza iş lazım, kadınlarımıza iş lazım. Büyükşehir Belediyesi'nde son 25 yıldır kadın istihdamı yüzde 5 azaldı. Her mahallede yeterli kreş sayısı yok. En son seçimde 100 tane yaparız dediler, 17'sini yaptılar. Daha işte 83 tanesi duruyor."

Eskişehir'de çevre sorunu olduğuna dikkat çeken Hatipoğlu, "Eskişehir'de bir çevre felaketi yaşanıyor. Bu trafik her kavşakta 4 ton 5 ton yakıt tüketimi her kavşakta bekliyoruz. Her gün yüzlerce kilo zehirli gazlar havaya gidiyor. Bu yatırımları yapıp bu çevre katliamını bitirmemiz lazım. Eski ilçelerindeydim bundan iki gün önce bir gün Mihalgazi'de bir gün Sarıcakaya'da. Arkadaşlar arıtma tesisi yok, evsel atıkların tamamı Sakarya Nehri'ne gidiyor. Ben orada balık tutmuş adamım. 25 çeşit balık vardı şu anda bir tane balık yok. Çevreye bari bu zararı vermeyin arkadaşlar. Çevre felaketi yaşanıyor Eskişehir'den tüm Türkiye'ye sesleniyorum buradan. Bu çevre felaketine son vermemiz lazım. İlçelerde arıtma yok. Bakın Kızılyer diye yeni bir yer açıldı Hasan Polatkan'da yok kanalizasyonu yok. Porsuk Çayı'na vermişler, kanalizasyonu yapmadan imar verdiler. Bakın Porsuk'ta balık vardı şimdi fareden başka hiçbir şey yok. Hem Eskişehir'i hem Eskişehirspor'u Süper Lig'e çıkaracağız. Eskişehirspor'u muhakkak şirketleştireceğiz. İnşallah Eskişehirspor Koleji'ni kuracağız. Türkiye'nin her yerinden genç yetenekli oyuncuları getireceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR