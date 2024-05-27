Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Isparta Belediye Başkanı\'nı ziyaret etti

Politika

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Başkan Başdeğirmen'in "Son 5 yılda Isparta'ya güzel hizmetler verdiğini söyleyerek "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her daim sizlerle birlikteyiz" dedi.

Bir dizi ziyaretler için Isparta'ya gelen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti. Ziyarette AK Parti İl Başkanı Furkan Cem Er, partililer ve belediye meclisi üyeleri de hazır bulundu. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu'na geçen 5 yıllık hizmet süresi içerisinde bakanlık kanalıyla şehre kazandırdıkları hizmetlerden bahsetti ve yeni dönem için planladıkları yatırımlara ilişkin brifing verdi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu'nu belediyede ağırlamaktan duyduğu memnuniyetini dile getirdi. Şehre Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleriyle birçok yatırım kazandırdıklarını söyleyen Başkan Başdeğirmen, "Şehrimizin insanların en çok faydalandığı, gençlerimizin yetişmesiyle alakalı alt yapılar ve üst yapılar bakanlığımız sayesinde şehirlerimize geliyor. Ne zaman Ankara'ya gelsek bizleri boş çevirmediniz. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde de sizlerle uyum içinde çalışacağız" dedi. Şehirde yaklaşık 80 bin üniversite öğrencisi ve bir o kadar da ilk ve orta öğretim öğrencisinin bulunduğuna işaret eden Başkan Başdeğirmen, "Gençlerimizin altyapısını tabii ki çok iyi hazırlamak durumundayız. Teknoloji bağımlılığından çocuklarımızı kurtarmak için bu tür yatırımlar bizi çok ilgilendiriyor. Bakanlığımız ile ilgili hazırladığımız birçok projemiz var. Sizlere sunduğumuz hiçbir proje olumsuz olarak dönmedi. Gerçekçi ve uygulanabilir şehrimizin ihtiyacı gençlerimize ve çocuklarımıza yönelik projeler hazırladık. Sayın bakanımız, sizler ve ekibiniz bizleri her zaman ön planda tuttuğunuz için Isparta'mız ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Yeni projelerimizle ilgili olarak sizlerin desteklerini bekliyoruz" görüşlerinde bulundu.

Isparta'da olmaktan dolayı duyduğu memnuniyetini dile getiren Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu da, Isparta'da Başkan Başdeğirmen'in son 5 yılda güzel çalışmalara imza attığını belirtti. Bakan Yardımcısı Eminoğlu, "Gençlik ve spor alanında da güzel çalışmalar oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı dün olduğu gibi bugün de yarın da bu çalışmaları desteklemeye devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın da gençlik ve spor alanında çok ciddi vizyonları var. Türkiye yüzyılının sporun ve gençliğin yüzyılı olması için bir mücadele bir vizyon ortaya konuldu. Bu anlamda bizlerde 81 ilde spor tesislerimizi, gençlik merkezlerimizi, kamplarımızı gençlikle olan bütün çalışmaların yakın takipçisiyiz. Projeler ve çalışmalar içinde dün olduğu gibi Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her daim sizlerle birlikteyiz. Isparta halkına, gençliğine, sporculara daha güzel imkanları ulaştırmak için elimizden geleni hep birlikte inşallah ortaya koymuş olacağız" şeklinde konuştu. - ISPARTA