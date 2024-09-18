Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Türkiye Spor Devrimi Yaşıyor

Politika

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yapılan modern spor tesisleri ile beraber Türkiye'nin bir spor devrimi yaşadığını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bir dizi ziyarette bulunmak üzere geldiği Kayseri'de "Özümüzden Geleceğe" sloganı ile düzenlenen Türkiye Buluşmaları'na katıldı. Burada konuşan Bakan Bak; gençlere dokunmanın çok önemli olduğunu söyleyerek, "Belediye başkanları 14-15 yaşındaki bir gençle spor vasıtasıyla diyaloğunu rahat bir şekilde gerçekleştirebilir. Benim tavsiyem; sporla beraber gençlere dokunmak çok önemli. Yapacağınız spor okullarıyla, gerçekleştireceğiniz etkinlikler ile onlara vereceğiniz formalarla, malzemelerle, belediyemizin etkinlikleriyle evlere girmeniz çok kolay. Onlara dokunmanız çok kolay. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bizim en önemli işlerimizin bir tanesi de çağımızda çok büyük bir sorun olarak karşımıza çıkan bağımlılıkla mücadele. Dijital bağımlılıkla mücadele, uyuşturucu ve kötü alışkanlıklar mücadele. Bunun en önemli argümanı da sporu kullanmaktır. Sporun iyileştirici ve birleştirici gücünü kullanmak. Amatör spor kulüplerine destek olmak, okullardaki spor faaliyetlerini artırmak hepimizin görevi. Belediye başkanlarına da bu noktada önemli görevler düşüyor. Bunu birlikte yapmamız lazım" dedi.

"Türkiye spor devrimi yaşamaktadır"

Bak, "Cumhurbaşkanımızın sporun içerisinden gelmesi, gençleri çok anlaması sebebiyle gerçekten bir spor devrimi de yaşamaktadır. Türkiye'nin dört bir yanında modern stadyumları, yüzme havuzları, kapalı spor salonları ve atletizm tesisleri gibi binlerce eser ile beraber milletimizin hizmetinde. Özellikle Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi çerçevesinde 11 milyon çocuğumuza yüzme öğrettik. Türkiye'nin dört bir yanında olimpik ve yarı olimpik yüzme havuzları kazandırdık. Burada gençlerimize yüzmeyi öğretiyoruz. Ailenin en çok memnun olduğu konulardan bir tanesi de yüzme havuzlarına gelmeleri. Bunu dönüşü de bizim için çok önemlidir. Belediye başkanlarımız da bu noktada havuzlar ve tesisler yapıyorlar. Buralarda gençlerimize dokunuyoruz. Gençlerimizi bu noktada kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için bu tesisler çok önemli. Çocuklarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. İşte bu nedenle AK Parti gençlerin partisi, milletin partisidir. Eser siyasetiyle beraber bugün de teşkilatlarımızla beraber sahada olacağız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ