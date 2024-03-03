Gençlik ve Spor Bakanı Keşan'da spor tesislerinin açılış törenine katıldı - Son Dakika
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Politika

Gençlik ve Spor Bakanı Keşan'da spor tesislerinin açılış törenine katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Keşan\'da spor tesislerinin açılış törenine katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne'nin Keşan ilçesinde yapılan spor tesislerinin toplu açılış törenine katıldı. Bakan Bak, gençlerle sohbet ederek, Türkiye'nin spor tesisleri yatırımları hakkında konuştu.

03.03.2024 19:20  Güncelleme: 19:27
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne'nin Keşan ilçesinde yapılan spor tesislerinin toplu açılış törenine katıldı.

İlk olarak Keşan Kapalı Yüzme Havuzu'nda yüzme kursu gören öğrencileri ziyaret eden Bakan Bak, gençlerle bir süre sohbet ederek, fotoğraf çektirdi. Bakan Bak, daha sonra törenin yapıldığı Keşan Belediyesi Atatürk Stadı'na geçti. Bak, burada spor kulüplerinin başkanları tarafından karşılandı. Toplu açılış törenini izlemeye gelen vatandaşları selamlayan Bak, törende yaptığı konuşmada Türkiye'nin 22 yılda yapılan spor tesisleri yatırımları ile önemli bir konuma geldiğini belirterek, "Türkiye spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor. Bizim başlattığımız 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' kapsamında yüzme havuzları ile gençlerimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Bağımlılıkla, uyuşturucu ile mücadele bizim birinci görevimiz. Çocuklarımızı alıp spor tesislerine getirin. Futbol, basketbol oynasınlar. Tüm spor dalları için tesislerimiz açık" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından toplu açılış için kurdele kesildi. Açılışın ardından öğrencilerle fotoğraf çekilen Bak, Keşan'dan ayrıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Gençlik ve Spor Bakanı Keşan'da spor tesislerinin açılış törenine katıldı - Son Dakika

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