Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ümraniye'de spor tesisi açılışına katıldı - Son Dakika
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Politika

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ümraniye'de spor tesisi açılışına katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ümraniye\'de spor tesisi açılışına katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ümraniye'de yapılan spor tesisi açılışında konuştu ve Türkiye'nin spor alanında yaptığı eserlere vurgu yaptı.

16.03.2024 19:05  Güncelleme: 19:08
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ümraniye'de spor tesisi açılışına katıldı. Açılışta konuşan Bakan Bak, ""Biz başkaları gibi değiliz, tatilde gezmeyiz, tatil bilmeyiz. Biz eser üretiriz ve eserler yaparız. Hizmet bizde, eser bizde. Türkiye'nin dört bir yanında bunları yapıyoruz" dedi.

Ümraniye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Prof. Dr. Nabi Avcı Spor Tesisi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve vatandaşların katılımıyla açıldı. Kurdele kesiminin ardından Bakan Bak sahaya çıkarak çocuklar ile top oynadı. Açılışı gerçekleştirilen spor tesisinde, futbol, voleybol, basketbol ve fitness bulunuyor. Tesiste 4 bin sporcunun yıl içerisinde eğitim alması hedefleniyor.

"Spor, toplum için büyük önem arz ediyor"

Açılışta konuşan Bakan Osman Aşkın Bak, "Türkiye son 22 yılda sporda devrim yaşamaktadır. Sporun içerisinden gelen Cumhurbaşkanımızın vasıtasıyla Türkiye'nin dört bir yanında stadyumlar, spor salonları, yüzme havuzları, tenis ve basketbol sahaları yaptığımız binlerce eser var. Sporun toplumdaki gücünü, önleyici gücünü biliyoruz. Spor yapan çocukların toplumla ne kadar uyumlu olduğunu, sağlıklı olduğunu ve toplumun geleceği için çok büyük önem arz ettiğini biliyoruz. En önemli görevlerimizden bir tanesi bağımlılıkla, uyuşturucuyla ve kötü alışkanlıklarla mücadele. Anne ve babalara sesleniyoruz, çocuklarınızı alın ve bu tesislere getirin" dedi.

" Bolu'ya güzel bir stadyum yapıyoruz"

Bakan Bak, "Biz başkaları gibi değiliz, tatilde gezmeyiz, tatil bilmeyiz. Biz eser üretiriz ve eserler yaparız. Tüm tesisler ortada, saha var stadyum var havuzlar var. Hizmet bizde, eser bizde. Türkiye'nin dört bir yanında bunları yapıyoruz. Bolu'ya güzel bir stadyum yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ümraniye'de spor tesisi açılışına katıldı - Son Dakika

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