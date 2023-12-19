Gençlik ve Spor ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarının 2024 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda

DEM Parti milletvekilleri, TBMM Genel Kurulunda, Gençlik ve Spor ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarının 2024 yılı bütçeleri üzerinde söz aldı.

DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, AK Parti sözcülerinin Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesinin görüşmelerinde gençlere yönelik sessiz devrimlerin gerçekleştirildiğini belirttiklerini ama bunun doğru olmadığını savundu.

Gençlerin mevcut durumda işsizlik, yoksulluk, geleceksizlik, barınamamak, ayırımcılık ve siyasi baskılara mahkum edildiğini ileri süren Altın, "Sessiz, sedasız, sinsice bütün ülkeyi bir karanlığa doğru sürüklediler. Gençlerin, kadınların kazanımlarına göz diktiler. Bu olsa olsa sessiz sedasız bir antidevrimdir." dedi.

İktidarın sipariş usulü verilerle hareket ettiğini ancak Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) dahi işsizliği saklayamadığını söyleyen Altın, TÜİK'in genç işsizlik verilerini 16,3 olarak ortaya koyduğunu öne sürdü.

Bu oranın erkeklerde 13,8 olduğunu, kadınlarda ise yüzde 21'e çıktığını ifade eden Altın, şöyle konuştu:

"Neredeyse erkeklerin 2 katı kadar genç kadın, işsizlik yaşıyor. Yani toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin gençler arasında da çok derinleştiğini görüyoruz. Biz toplumsal cinsiyet eşitsizliği deyince iktidar sıraları 'Bunun üzerinden siyaset yapmayın.' diyor ve bize karşı argüman olarak üniversite sınavına giren kız öğrencilerin sayısının erkek öğrencilerin sayısından daha fazla olduğunu gösteriyor. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden anladığınız şey bu mudur? Bu gençler sınava giriyorlar da bunlardan kaçı üniversiteye gidecek imkanlara sahip, kaçı barınabiliyor, kaçı barınamadığı için üniversiteyi terk ediyor, kaçı zorla evlendiriliyor, kaçı iş bulabiliyor? Siz bunlardan haberdar mısınız? Anlamsız istatistiklerle herkesi kandırmaya çalışıyorsunuz. AKP, kalkmış buradan bize iftihar ve sevinç tabloları çiziyor fakat bizleri kandıramayacaksınız. Yirmi yıldır gençlerin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda politikalar üretmek yerine makbul ve makul gençlik yaratmaya çalıştınız. Gençleri yoksulluğa, işsizliğe mahkum eden kapitalist politikalara karşı gençlerle birlikte mücadele edeceğiz. Gençlerin yarını kazanmaktan önce bugünü istediklerini çok iyi biliyoruz. Ne geçmişimizdeki değerleri ne bugünümüzü ne de geleceğimizi size bırakmayacağız, gençlerle her bir yerde hep birlikte heybetli mücadelemize devam edeceğiz."

DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, 2022 Dünya Hava Kirliliği Raporu'nun yayımlandığını, 131 ülkenin hava kirliliği değerlerinin analizinde Türkiye'nin 45'inci sırada yer aldığını söyledi.

Avrupa kentleri arasında ise Türkiye'nin 6'ncı sırada olduğunu belirten Sayyiğit, yakın zamanda Temiz Hava Hakkı Platformunun yayımlanan çalışmasını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanının incelemesini önerdiğini belirtti.

Çalışmaya göre hava kalitesi ölçüm istasyonlarından yeterli veri sağlanamadığının görüldüğünü aktaran Sayyiğit, "Çalışmaya göre 2020 ve 2021 yılında istasyonlardan alınan verilerin yüzde 49'la sınırlı kaldığı ifade edilmektedir. Dolayısıyla hava kirliliğinde ilk sorunun şeffaf ölçüm ve güvenilir veri eksikliği olduğu görülmekte. Dünya Sağlık Örgütü hava kirliliğinin dünya genelinde her bir dakikada 13 kişinin ölümüne yol açtığını ortaya koyuyor. Hava kirliliği konusunda yaşadığımız kentleri düşündüğümüzde maalesef ürkütücü bir tabloyla da karşı karşıyayız." dedi.

Bakanlığın, NEFES programıyla hava kalitesinin ölçüleceğinin müjdesini verdiğini ancak esas sorunun, hava kalitesi ölçüm istasyonlarından yeterince veri alınamaması olduğunu belirten Sayyiğit, "Öncelikle mevcut istasyonlarla ilgili sorunların çözülmesi gerekiyor ve yurttaşların şeffaf bir biçimde bu noktada bilgilendirilmesi gerekiyor. Ayrıca hava kirliliğini tamamen ortadan kaldıracak tedbirlerin de en kısa süre içerisinde açıklanması ve hayata geçirilmesi gerekmektedir." diye konuştu.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki ise doğada yaşanan tahribatın "iklim değişikliği" söylemleriyle geçiştirilemeyeceğini söyledi.

Ciddi bir iklim krizi ve ekolojik yıkımla karşı karşıya olunduğunu vurgulayan Saki, iki gün önce sona eren Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde fosil yakıtlardan temiz enerjilere geçilmesi gerektiği konusunda uzlaşıldığını ifade etti.

2050'de net sıfır emisyon hedefine ve bu amaca ulaşmak için 2020'li yılların kilit önemde olduğuna vurgu yapılan zirvede Türkiye'nin de alınan kararlara imza attığını hatırlatan Saki, şöyle konuştu:

"Türkiye adına zirvede alınan kararlara onay vermesine karşı AKP iktidarı son 21 yılda çevreyi ve doğayı koruyan kanunları bir bir değiştirdi. Rant, talan politikalarıyla ülke coğrafyasında ciddi ekolojik yıkıma yol açıldı. Bize çözüm olarak poşet toplamayı öneriyorlar. Marketlerde poşetlere ücret uygulaması getirerek 'Biz iklim krizini durdurabileceğiz.' deniyor, aklımızla resmen dalga geçiyorlar. AKP iktidarı daha ilk yıllarında çevre, turizm, maden, imar, orman gibi birçok konuda yasal düzenleme yaparak 'sürdürülebilir kalkınma' ve 'kullanan, kirleten öder.' gibi içi boş kavramlarla bizi sermayenin sınırsız talan, sömürü, kirletme imtiyazlarıyla baş başa bıraktı."