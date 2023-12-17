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Genel Kurul'da 'Gülme' Tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda, Milli Eğitim ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarının bütçelerinin görüşmeleri sırasında AK Parti ile CHP'li vekiller arasında 'gülme' tartışması yaşandı. Tartışma sonucunda AK Parti'li milletvekilleri salonu terk etti ve CHP'li milletvekilleri protesto edildi.

Genel Kurul\'da \'Gülme\' Tartışması
17.12.2023 - 19:14,  Güncelleme: 19:16
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GENEL KURUL'DA 'GÜLME' TARTIŞMASI

TBMM Genel Kurulu'nda, Milli Eğitim ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarının bütçelerinin görüşmeleri sırasında AK Parti ile CHP'li vekiller arasında 'gülme' tartışması yaşandı. CHP Grubu adına Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesi üzerine söz aldı. Özcan, kürsüde Türkiye'de kadına yönelik şiddet ve cinayet olaylarına ilişkin konuşurken, AK Parti sıralarına dönerek, 'Gülmeyin niye gülüyorsunuz?' diye tepki gösterdi. Genel Kurul'da bir anda AK Parti ve CHP'li milletvekilleri ayağa kalkarak karşılıklı tartışmaya başladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'ya, "Söz istiyoruz, kimse gülmedi, kürsüde konuşan grubumuza dönerek böyle bir ithamda bulunamaz" dedi. Meclis Başkanvekili Biçer de, hatip konuşmasını tamamladıktan sonra söz vereceğini söyledi. Bunun üzerine AK Parti'li milletvekilleri toplu halde Genel Kurul salonunu terk ederek, CHP'li Özcan ve Meclis Başkanvekilini protesto etti. Bunun üzerine CHP'liler ayağa kalkarak, "AK Parti'li milletvekilleri kendi bütçelerini protesto ediyor" diyerek tepki gösterdiler.

Genel Kurul'a verilen arada ise bu kez AK Parti'li milletvekilleri toplu halde salona girerek kürsü etrafında toplandı. Tartışmalar bir süre daha devam etti. Oturum yeniden açılınca görüşmelere kaldığı yerden devam edildi.

Kaynak: DHA
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