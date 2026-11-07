Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, KKTC Başbakanı Üstel ile Lefkoşa'da görüştü - Son Dakika
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Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, KKTC Başbakanı Üstel ile Lefkoşa'da görüştü

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Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, KKTC Başbakanı Üstel ile Lefkoşa\'da görüştü
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Lefkoşa'da KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile görüştü. Görüşmede savunma ve güvenlik iş birliği ile bölgesel gelişmeler ele alındı. Üstel, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının güvenliğindeki hayati rolüne dikkat çekti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Lefkoşa'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Lefkoşa'da temaslarını sürdürüyor. Orgeneral Bayraktaroğlu, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Cumhuriyet Meclisi'ndeki makamında görüştü. Görüşmede Türkiye ile KKTC arasındaki savunma ve güvenlik iş birliği ile bölgesel gelişmeler ele alındı. Ayrıca Türkiye ile KKTC arasındaki köklü kardeşlik bağları ve iki ülkenin güvenlik alanındaki iş birliği değerlendirildi.

KKTC Başbakanı Üstel, ana vatan Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının güvenliği, huzuru ve geleceği açısından taşıdığı hayati öneme dikkat çekti. Üstel, Türkiye ile KKTC arasındaki dayanışma ve iş birliğinin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Kaynak: İHA
Selçuk BayraktaroğluÜnal ÜstelOrgeneralPolitikaTürkiyeKıbrısDünyaSon Dakika

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