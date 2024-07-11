Gergerlioğlu: 9. Yargı Paketi\'nde adalet yok

Politika

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "9. Yargı Paketi komisyon görüşmelerinde tüm gerçekleri haykıracağız, elimizden gelen tüm defansı sergileyeceğiz. Adaleti talep edeceğiz." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 9. Yargı Paketi'nin görüşmelerinin bugün Adalet Komisyonunda başladığını anımsattı. Paketin, hakka, hukuka ve adalete aykırı olduğunu savunan Gergerlioğlu, "Milyonlarca insanın; adalet, hak, hukuk, anayasa beklediği yargı paketinde beklenen hiçbir adım yok. Cezaevlerinde yüzbinlerce kişinin çektiği acılara merhem olacak adımlar, adil yargılanma adımları hiçbir şey yok. Anayasayı çiğneyen maddelere karşı adım yok." değerlendirmesinde bulundu.

9. Yargı Paketi görüşmelerinde önemli bir gayret göstereceklerini aktaran Gergerlioğlu, "Antidemokratik yasa tekliflerine karşı her safhada direneceğiz. 9. Yargı Paketi komisyon görüşmelerinde tüm gerçekleri haykıracağız, elimizden gelen tüm defansı sergileyeceğiz. Adaleti talep edeceğiz." diye konuştu.

Çiftyürek, arıcıların sorun ve taleplerini aktardı

DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek de Meclis'te düzenlediği basın toplantısında arıcıların sorun ve taleplerini aktardı.

Tarımda kullanılan zirai ilaçların arıların yaşam alanını daralttığını, özellikle arazilerdeki kontrolsüz ilaçlamanın, arı gibi canlılar açısından dönüşü olmayan bir tahribata yol açtığını vurgulayan Çiftyürek, güvenlik gerekçeleriyle meraların kullanımının sınırlandırılmasının da bal üretimi açısından sorun yarattığını belirtti. Çiftyürek, şunları kaydetti:

"Zirai ilaçların kullanımına sınırlama getirilmeli, denetlenmeli. Bal üretimi için ekolojik havzaların oluşturulması lazım. Ayrıca arıcılara yönelik destekler arttırılmalıdır. Artan girdi fiyatları nedeniyle arıcılar daha çok desteklenmeli. Başta gezgin arıcılar olmak üzere arıcılara mazot desteğinin yanında kovan başına verilen 60 liralık destek arttırılmalıdır. Arı ölümleri araştırılmalı, bal üretimi, kovandan başlayarak rafa kadar sıkı bir şekilde denetlenmeli."