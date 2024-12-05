Gergerlioğlu: Enflasyon Rakamları Gerçeği Yansıtmıyor

Politika

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Gergerlioğlu, Meclis'teki basın toplantısında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Açıklanan enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını savunan Gergerlioğlu, "TÜİK'e onaylattıkları yalan yanlış istatistikler üzerinden enflasyon açıklıyorlar. Enflasyon aylık 2,4, yıllık 47,9'muş. Hiç öyle değil ve öyle hissetmiyoruz." dedi.

Gergerlioğlu, özellikle gıda ve eğitimde enflasyonun yüksek olduğuna dikkati çekerek, "Rakamlara baktığımızda eğitim ve gıdada oldukça yüksek fiyat artışlarını görüyoruz. Yüzde 5,1 ile gıda, yüzde 92,49 ile eğitim harcamalarında artış varken siz nasıl yüzde 47,9 olarak enflasyonu açıklarsınız? Yoksulun enflasyonu ile açıklanan enflasyon farkı çok büyük. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TÜİK'in enflasyon rakamlarının doğru olmadığını biliyoruz." ifadelerini kullandı.