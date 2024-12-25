Gergerlioğlu'ndan Asgari Ücret Eleştirisi - Son Dakika
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Politika

Gergerlioğlu'ndan Asgari Ücret Eleştirisi

Gergerlioğlu\'ndan Asgari Ücret Eleştirisi

DEM Parti Milletvekili Gergerlioğlu, 2025 için belirlenen asgari ücreti yetersiz buldu.

25.12.2024 16:04
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DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 2025 yılı için belirlenen asgari ücreti eleştirdi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2025 yılı için net asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini anımsattı.

Yeni asgari ücretin, ev kirasına dahi yetmeyeceğini söyleyen Gergerlioğlu, bu tutarın, asgari ücretlileri büyük bir hayal kırıklığına uğrattığını belirtti.

Balıkesir'in Karesi ilçesindeki patlamaya da değinen Gergerlioğlu, "Bu fabrikada denetimler ne denli ciddi yapılmıştır?" sorusunu yöneltti.

Gergerlioğlu, kamuda ve 50'den az çalışanı olan az tehlikeli iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi çalıştırma zorunluluğu getiren yasal düzenlemeyi desteklediklerini dile getirerek, "Mevzuat uygulansın. Biz, Avrupa Birliği kriterlerinin uygulanması gerektiğini her zaman söyledik. Kim getirirse getirsin, bunu destekledik. Ama şu ana kadar bunun yapılmaması, bu tip kazalara yol açtı." ifadelerini kullandı.

DEM Parti'li Gergerlioğlu, milletvekillerinin yönelttiği yazılı soru önergelerine, bakanların mevzuata ilişkin cevaplar verdiğini; sorularının cevaplarını alamadığını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Gergerlioğlu'ndan Asgari Ücret Eleştirisi - Son Dakika

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