Gergerlioğlu'ndan Kanun Teklifine Eleştiri

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni eleştirdi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik eleştirilerde bulundu.

Sınavda 719 öğrencinin tam puan alarak birinci olduğunu anımsatan Gergerlioğlu, "Sınav öncesi soruların birilerinin eline geçtiği iddia ediliyor. Böyle bir şey olamaz. Bu iddia hakkında tatminkar bir açıklama yapılmalı." sözlerini sarf etti.

Enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin kamuoyunda çok büyük tepkiye yol açtığını savunan Gergerlioğlu, partisinin düzenlemeyi bu haliyle kabul etmediğini belirtti.